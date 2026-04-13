Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego próbował wejść w buty głowy państwa, a już zapowiedział wybór kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Sęk w tym, że przepisy Regulaminu Sejmu o wyborze sędziów TK zostały zaskarżone do trybunału, który czeka teraz na opinię prezydenta w tej sprawie. Postkomunista Czarzasty chce także ścigać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i planuje przyspieszenie wniosku o Trybunał Stanu dla niego. To pewnie skutek radości, jakich doznał ze względu na wygraną na Węgrzech Petera Magyara i jego partii Tisza.
Jak niegdyś szef komisji śledczej ds. afery hazardowej poseł Mirosław Sekuła z PO rozmawiał z pustymi krzesłami i przeprowadził glosowanie, tak teraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty urządził kilka dni temu wybranym do TK ślubowanie wobec prezydenta bez prezydenta. Zamiast wyjaśnić, dlaczego razem z wynajętym notariuszem próbowali wejść w buty głowy państwa, postkomunista Czarzasty organizuje wybory kolejnego sędziego trybunału. Oświadczył dziś, że rozpocznie stosowną procedurę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W czerwcu kończy się kadencja obecnego sędziego TK Andrzeja Zielonackiego. Sęk w tym, że przepisy Regulaminu Sejmu o wyborze sędziów TK zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele wskazuje na to, że wybór kolejnego sędziego także będzie obarczony wadami prawnymi, ponieważ TK już rozpoczął rozpatrywanie wniosku w sprawie niekonstytucyjności przepisów o wyborze sędziów. Obecnie czeka na opinię prezydenta w tej sprawie.
W marcu Sejm wybrał sześć osób, które miały objąć urząd sędziego TK. Niestety rządzący złamali konstytucyjną zasadę wyboru indywidualnego sędziego i po dwóch latach bezczynności wybrali hurtowo 6 osób, w niespełna 48 godzin. Ze względu na poważne wątpliwości prawne prezydent Karol Nawrocki zdecydował się przyjąć ślubowanie tylko od dwojga sędziów (Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek), uzupełniając w ten sposób skład TK do pełnego. Pozostałej czwórce Wodomierz Czarzasty zorganizował w Sejmie spotkanie z pozorowanym ślubowaniem wobec notariusza, a nie prezydenta.
Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska objęli już urzędy w TK. Prezes TK sędzia Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.
Czarzasty zapytany dziś w Polsat News, co dalej z czwórką sędziów niedopuszczonych do pracy w TK, odparł, że „dadzą sobie radę”.
Przestrzegam wszystkich polityków przed mieszaniem się w sprawy Trybunału Konstytucyjnego i przed mieszaniem się w sprawy sędziów i niezależnego sądownictwa w Polsce (…) Jest sześcioro nowych sędziów, są wybrani i zrobią porządek
— stwierdził, co pewnie oznacza, że będą one codziennie dowożone sejmowym busem do Trybunału Konstytucyjnego, by usiłować przejąć gabinety sędziów.
Będzie spotkanie ws. TS dla Ziobry
Postkomunista Czarzasty zapowiedział także, że w tym tygodniu poprosi szefów klubów koalicji rządzącej o spotkanie w sprawie postawienia b. ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wniosek w tej sprawie jest gotowy od zeszłego miesiąca.
„Żurkowcy” ścigają Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego, chcąc ich wsadzić do aresztu. Posłowie PiS nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce zdecydowali się na polityczną emigrację na Węgrzech, gdzie sądy przyznały im azyl polityczny. Interpol odmówił także ścigania Europejskim Nakazem Aresztowania Zbigniewa Ziobry, a sprawa Romanowskiego tej kwestii ciągle się toczy.
Lider partii TISZA Peter Magyar oświadczył pod koniec lutego br. w czasie wizyty Donalda Tuska na Węgrzech, że przekaże Ziobrę i Romanowskiego niemal natychmiast po objęciu włądzy. To jednak nie jest takie proste, bo taką decyzję podejmują sądy, a nie rząd.
Czarzasty zapytany na antenie Polsat News, co teraz nastąpi z przebywającym na Węgrzech Ziobro, odparł, że „widzi sens ruszenia sprawy związanej z Trybunałem Stanu”.
W tej sprawie zresztą poproszę w tym tygodniu bardzo uprzejmie i grzecznie szefów klubów koalicji 15 października o spotkanie
— zapowiedział.
Jego zdaniem „sprawa ta powinna w Sejmie zostać skierowana do właściwej komisji”. Postkomunista Czarzasty pod koniec marca informował, że wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu jest gotowy i należy się spodziewać, że będzie on procedowany na początku kwietnia. Wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Później trafia on do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a następnie Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
