Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przedstawił pomysł na to, aby zaoszczędzić 800 mln zł bez drakońskich cięć w ochronie zdrowia pozbawiających wielu Polaków niezbędnej im diagnostyki. „Te pieniądze są! Wystarczy je zabrać z dotacji dla TVP w likwidacji i zamrożonych rosyjskich aktywów” - powiedział prof. Czarnek, który złożył odpowiedni projekt ustawy. „Panie Tusk, odwagi, chyba nie boi się Pan Putina?” - podsumował polityk opozycji.
Przemysław Czarnek złożył projekt ustawy pozwalającej uniknąć drastycznych cięć w ochronie zdrowia, które pozbawią Polaków niezbędnych im badań diagnostycznych. Przypomniał, że Polska dysponuje takimi środkami. Część to dotacje na TVP w likwidacji, część natomiast - zamrożone po pełnoskalowym ataku reżima Putina na Ukrainę aktywa rosyjskich oligarchów.
2 źródła pieniędzy na służbę zdrowia
Trwają konsultacje nt. dramatu w szpitalach. Już po raz 2 wybrzmiały wprost informacje, że szpitale będą zamykane jeszcze w tym roku. Płynność finansowa, ze względu na drastyczne ograniczenia finansowania służby zdrowia i zapaść w NFZ doprowadzi do zamknięcia 30 proc. szpitali. O tym mówią wprost lekarze i dyrektorzy szpitali. W samych Puławach z blisko 900 badań miesięcznie, następuje redukcja do 100. Sytuacja jest dramatyczna, ale to, co najbardziej dotyka pacjentów to brak możliwości zbadania się
— zwrócił uwagę kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera.
Są 2 źródła natychmiastowego finansowania tego, co zabrano pacjentom, tych 800 mln zł na diagnostykę - TVP w likwidacji. Finansowanie TVP w likwidacji miliardowymi kwotami jest bez sensu. Druga rzecz - skoro pan Tusk mówi, że jest antyrosyjski - mamy 160 mln zł aktywów rosyjskich. Natychmiast zabrać te aktywa i dać pacjentom, żeby mogli wykonać badania
— powiedział Czarnek podczas briefingu prasowego.
Trzecie rozwiązanie - gwarancja, że w roku budżetowym nie zmienia się sytuacji w NFZ na niekorzyść pacjenta po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że nagle obcina się 800 mln zł na konieczne badania. Ustawa gotowa. Liczymy na to, że już na tym posiedzeniu Sejmu będzie procedowana. Są pieniądze, tylko trzeba je wziąć i dać pacjentom
— dodał.
„Chyba nie boi się Pan Putina?”
O złożeniu odpowiedniej ustawy prof. Czarnek poinformował także na swoich profilach w mediach społecznościowych.
Donald Tusk chce zaoszczędzić 800 mln zł odbierając Polakom niezbędne badania diagnostyczne. Te pieniądze są! Wystarczy je zabrać z dotacji dla TVP w likwidacji i zamrożonych rosyjskich aktywów. Składam projekt ustawy, który to zagwarantuje. Panie Tusk, odwagi, chyba nie boi się Pan Putina?
— napisał.
W nagraniu polityk PIS przypomniał, że premier Donald Tusk przebywa obecnie w Tadżykistanie (a my przypomnimy, że jest to kraj stawiający na współpracę z putinowską Rosją).
Oto ona. Ustawa, która daje pacjentom brakujące 800 milionów złotych na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, na kolonoskopię, gastroskopię. Ustawa, która dokładnie pokazuje źródła finansowania. Te pieniądze są, tylko trzeba dać je pacjentom. A pan premier w Tadżykstanie. Panie premierze, trzeba przyjechać i natychmiast ludziom umożliwić badanie się, bo cierpią na choroby, których nie znają, a chcą się leczyć
— apelował Czarnek.
