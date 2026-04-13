Prezydent USA Donald Trump zaatakował w swoich mediach społecznościowych papieża Leona XIV, określając go m.in. jako „słabego w kwestii przestępczości i fatalnego w polityce zagranicznej”, zarzucając głowie Kościoła, że „najwyraźniej lubi przestępczość”. Wrzucił też grafikę, na której zaprezentował siebie jako… Jezusa uzdrawiającego chorego. Jego zachowanie stanowczo potępił szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o „strachu” przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw
— napisał na platformie Truth Social Donald Trump. Dodał, że znacznie bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta, niż jego, bo Louis „jest w pełni MAGA”. Uderzał w głowę Kościoła katolickiego także w dalszej części swojego wpisu.
Pytany przez dziennikarzy o powody zamieszczenia wpisu, Trump odparł, że uważa, że Leon „nie wykonuje dobrej roboty” i „najwyraźniej lubi przestępczość”, wskazując na jego obronę imigrantów. Zarzucił mu, że jest „bardzo liberalny”.
Nie jestem fanem papieża Leona
— zaznaczył.
Trump jako Jezus
Ponadto Donald Trump zamieścił w sieci grafikę, na której przedstawił się jako… Jezus uzdrawiający chorego.
Szef BBN potępił zachowanie Trumpa
Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz na platformie X jednoznacznie skrytykował zachowanie prezydenta USA.
Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików!
— napisał na X prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
