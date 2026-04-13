Polska i Korea Południowa podniosły rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego – poinformowali dziś w Seulu prezydent Republiki Korei Li Dze Mjung i premier Donald Tusk. Zapowiedzieli, że współpraca obronna między krajami zostanie rozszerzona.
Prezydent Korei Płd. przypomniał o umowach z rządem PiS
Polski premier, który przebywa z wizytą w Seulu, i prezydent Li podpisali umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, podnosząc rangę partnerstwa strategicznego, które łączy oba kraje od 2013 r.
Podczas wspólnego wystąpienia Li powiedział, że przyjęta wspólna deklaracja jest wyrazem mocnej woli rozwijania współpracy dwustronnej w dziedzinach takich jak: zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura.
Prezydent Korei Płd. zadeklarował, że dwustronna współpraca obronna zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. Przypomniał o zawartej w 2022 r. umowie ramowej z Polską, wskazując, że jej wartość opiewa na ok. 44,2 mld dolarów. Umowa ramowa przewiduje zawieranie tzw. umów wykonawczych na dostawę koreańskich czołgów K2.
Koreańczycy zainteresowani inwestycjami w Polsce
Li poinformował, że zakres współpracy dwustronnej zostanie rozszerzony o łańcuchy dostaw, energię, infrastrukturę, naukę i technologię. Przekazał też, że koreańskie firmy są zainteresowane udziałem w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce, np. budową połączenia z lotniskiem CPK i modernizacją floty tramwajów w Warszawie.
Współpraca ma być poszerzana także w badaniach naukowych, sektorze kosmicznym, wymianie kulturalnej i turystyce, w tym rozbudowie połączeń lotniczych między krajami
— zapowiedział Li.
Jak dodał, razem z szefem polskiego rządu stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane oraz że Polska i Korea Płd. będą dążyć do pokoju w swoich regionach i wspólnie działać na rzecz pokoju w skali globalnej.
Wyraziliśmy zgodne stanowisko, że stabilizacja globalnych łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła kryzysowi wywołanemu przez wojnę na Bliskim Wschodzie
— powiedział prezydent Republiki Korei.
Rynek koreański dla polskiej wołowiny?
Tusk podkreślił, że oba kraje chcą kontynuować i wzmacniać współpracę przemysłów zbrojeniowych w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia i przenoszenia części produkcji do Polski.
Wyraził też zadowolenie z perspektywy zwiększenia dostępu polskich produktów do rynku koreańskiego, w tym eksportu polskiej żywności.
Będziemy nad tym obaj pracować
— powiedział. Premier Donald Tusk poinformował, że strona południowokoreańska deklaruje gotowość radykalnego przyspieszenia procedur otwarcia swojego rynku na polską wołowinę. Podkreślił też, że Seul wspiera zabiegi Polski na rzecz dołączenia do grupy G20.
Podczas spotkania z koreańskim premierem Kim Min Sokiem szef polskiego rządu przekazał, że - zgodnie z ustaleniami - dwustronne relacje, w szczególności gospodarcze, będą nieustannie monitorowane - tak, aby usuwać wszelkie przeszkody utrudniające ich rozwój. Tusk wyraził przekonanie, że celem powinno być maksymalne zrównoważenie dwustronnej współpracy gospodarczej. Obecnie Polska odnotowuje znaczny deficyt w handlu z Koreą Płd.
Polska jest jednym z czołowych unijnych producentów i eksporterów wołowiny. Rynek południowokoreański pozostaje, mimo zabiegów Polski, zamknięty dla tego rodzaju mięsa.
Zaproszenie do Polski
Szef polskiego rządu zadeklarował ponadto, że Polska i Korea Płd. będą działać na rzecz stabilizacji sytuacji geopolitycznej.
Musimy wszyscy budować nowy, bezpieczny ład międzynarodowy. Korea Płd. i Polska będą działać na rzecz stabilności tego nowego, wyłaniającego się świata
— oświadczył Tusk.
Wśród pól rozszerzonej dwustronnej współpracy wymienił kulturę, naukę, oświatę i turystykę. Jednocześnie zaprosił prezydenta Republiki Korei do złożenia wizyty w Polsce.
SC/PAP
