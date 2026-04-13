Stany Zjednoczone w lutym tego roku zerwały kontakty z marszałkiem Sejmu i byłym członkiem PZPR Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak obrażał prezydenta USA Donalda Trumpa. Tymczasem Czarzasty znów uderzył w Trumpa - tym razem w rozmowie z brytyjskim „Financial Times”. „Ten człowiek jest zagrożeniem” - ocenił zachowanie Czarzastego ambasador USA Thomas Rose.
Włodzimierz Czarzasty kolejny raz zaatakował prezydent USA Donalda Trumpa, tym razem w rozmowie z „Financial Times” nazywając go „liderem chaosu”. Wcześniej m.in. na platformie X uderzył w prezydenta USA po tym, jak prezydenta USA groził Iranowi.
Nie wiem, czy dziś umrze cała cywilizacja, ale wiem, że nieodwracalnie umarł rozsądek
— tak Czarzasty 7 kwietnia zareagował na słowa Trumpa odnoszące się do Iranu, że „cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi”. Ostatecznie do ataku USA nie doszło, gdyż udało się doprowadzić do czasowego rozejmu.
„Ten człowiek jest zagrożeniem”
Ten człowiek jest zagrożeniem. Celem jego zapalczywej retoryki obrażającej prezydenta może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju. Może nie powinniśmy być zaskoczeni, bo to aparatczyk skrajnej lewicy i były komunista
— napisał Tom Rose, ambasador USA, w reakcji na słowa Czarzastego.
