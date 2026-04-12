„Orban był jedynym liderem z jajami w UE. (…) Smutny dzień. Ale będziemy walczyć!” - napisał na platformie X Geert Wilders, holenderski polityk, lider i założyciel Partii Wolności (PVV). Po tym, jak stało się jasne, że Viktor Orban po szesnastu latach rządów oddaje władzę w ręce TISZY, głos zabrała również premier Włoch Georgia Meloni i Santiago Abascal.
Po przeliczeniu ponad 81 procent oddanych głosów opozycyjna Tisza może liczyć na 137 mandatów w liczącym 199 miejsc jednoizbowym parlamencie. Oznacza to, że ugrupowanie Magyara ma więcej niż wynosi konstytucyjna większość.
Premier Włoch we wpisie na portalu X pogratulowała zwycięstwa partii TISZA Petera Magyara. Meloni jednocześnie podziękowała Orbanowi za współpracę.
Dziękuję mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za intensywną współpracę w tych latach i wiem, że również w opozycji będzie kontynuował służbę dla kraju. Włochy i Węgry są krajami, które łączą głębokie więzy przyjaźni i jestem pewna, że będziemy dalej współpracować w konstruktywnym duchu w interesie naszych narodów i wspólnych wyzwań w wymiarze europejskim i międzynarodowym
— napisała.
Orban był jedynym liderem z jajami w UE. Surowy wobec migracji i anty-woke. Budapeszt dzięki niemu jest oazą bezpieczeństwa w porównaniu z Amesterdamem, Brukselą czy Paryżem. Teraz siedzimy z mięczakami jak Jetten, Macron, Sanchez i Merz. Smutny dzień. Ale będziemy walczyć!
— napisał z kolei Wilders
Węgry były jedynym narodem w Europie chronionym przed inwazją islamistyczną. Porażka Viktora Orbána naraża je na niebezpieczeństwo. Orbán pozostawia Węgry znacznie lepsze, niż je otrzymał. I pozostawia głęboki ślad we wszystkich patriotycznych siłach Europy. Trzeba kontynuować walkę o suwerenność, wolność i dobrobyt narodów
— podkreślił Santiago Abascal.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757850-orban-odchodzi-co-napisali-meloni-wilders-i-abascal
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.