Orban odchodzi. Co napisali Meloni, Wilders i Abascal? "Był jedynym liderem z jajami w UE"; "Pozostawia Węgry znacznie lepsze"

Viktor Orban / autor: PAP/EPA
Orban był jedynym liderem z jajami w UE. (…) Smutny dzień. Ale będziemy walczyć!” - napisał na platformie X Geert Wilders, holenderski polityk, lider i założyciel Partii Wolności (PVV). Po tym, jak stało się jasne, że Viktor Orban po szesnastu latach rządów oddaje władzę w ręce TISZY, głos zabrała również premier Włoch Georgia Meloni i Santiago Abascal.

Po przeliczeniu ponad 81 procent oddanych głosów opozycyjna Tisza może liczyć na 137 mandatów w liczącym 199 miejsc jednoizbowym parlamencie. Oznacza to, że ugrupowanie Magyara ma więcej niż wynosi konstytucyjna większość.

Premier Włoch we wpisie na portalu X pogratulowała zwycięstwa partii TISZA Petera Magyara. Meloni jednocześnie podziękowała Orbanowi za współpracę.

Dziękuję mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za intensywną współpracę w tych latach i wiem, że również w opozycji będzie kontynuował służbę dla kraju. Włochy i Węgry są krajami, które łączą głębokie więzy przyjaźni i jestem pewna, że będziemy dalej współpracować w konstruktywnym duchu w interesie naszych narodów i wspólnych wyzwań w wymiarze europejskim i międzynarodowym

— napisała.

Orban był jedynym liderem z jajami w UE. Surowy wobec migracji i anty-woke. Budapeszt dzięki niemu jest oazą bezpieczeństwa w porównaniu z Amesterdamem, Brukselą czy Paryżem. Teraz siedzimy z mięczakami jak Jetten, Macron, Sanchez i Merz. Smutny dzień. Ale będziemy walczyć!

— napisał z kolei Wilders

Węgry były jedynym narodem w Europie chronionym przed inwazją islamistyczną. Porażka Viktora Orbána naraża je na niebezpieczeństwo. Orbán pozostawia Węgry znacznie lepsze, niż je otrzymał. I pozostawia głęboki ślad we wszystkich patriotycznych siłach Europy. Trzeba kontynuować walkę o suwerenność, wolność i dobrobyt narodów

— podkreślił Santiago Abascal.

kk/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

