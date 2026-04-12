Poseł PiS Jacek Ozdoba na antenie Polsat News dopytywał posłankę KO Katarzynę Lubnauer o nową sprawę Romana Giertycha, a konkretnie przez opisane przez Wirtualną Polskę relację jego kancelarii z Rosjanką pomagającą ukrywać majątki rosyjskim biznesmenom. „Przepraszam, czy ja jestem Roman Giertych?” - tak broniła się Lubnauer, nie chcąc odnieść się wprost do sprawy.
Nigdy nie było tajemnicą, że jakby poglądy Romana Giertycha nie są bliskie moim poglądom
— mówiła Katarzyna Lubnauer.
Proste pytanie. Czy pani uważa, że sprawa Romana Giertycha, gdzie jest Rosjanka…
— zaczął pytań posłankę KO Jacek Ozdoba.
Nie wiem, czy jest
— odparła Lubnauer.
Ale to pani chce to wyjaśnić, czy nie?
— dopytywał polityk PiS.
Nie. Prokuratura, sądy, Naczelna Rada Adwokacka… na pewno nie mam ja wglądu
— tłumaczyła się Lubnauer.
„Niech pani będzie uczciwa”
Niech pani będzie uczciwa, człowiek rano w lustro patrzy i widzi siebie, pani spokojnie może sobie spojrzeć w oczy?
— zareagował polityk PiS.
Tak, przeglądam się w lustrze i wiem, że nie mam sobie nic do zarzucenia. (…) Przepraszam, czy ja jestem Roman Giertych?
— starała się bronić posłanka KO.
Czy pani uważa, że on powinien być wiceprzewodniczącym KO?
— drażył dalej Ozdoba.
Powiem tak, uważam, że wstydem jest, jeżeli mamy dwóch posłów, którzy siedzą na Węgrzech, uciekli przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry
— odpowiedziała Lubnauer, uciekając od odpowiedzi na zadane pytanie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757824-wymiana-ozdoby-i-lubnauer-na-antenie-poszlo-o-sprawe-giertycha
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.