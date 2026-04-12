Wymiana Ozdoby i Lubnauer na antenie! Poszło o sprawę Giertycha. "Pani spokojnie może sobie spojrzeć w oczy?"

autor: Fratria
autor: Fratria

Poseł PiS Jacek Ozdoba na antenie Polsat News dopytywał posłankę KO Katarzynę Lubnauer o nową sprawę Romana Giertycha, a konkretnie przez opisane przez Wirtualną Polskę relację jego kancelarii z Rosjanką pomagającą ukrywać majątki rosyjskim biznesmenom. „Przepraszam, czy ja jestem Roman Giertych?” - tak broniła się Lubnauer, nie chcąc odnieść się wprost do sprawy.

Nigdy nie było tajemnicą, że jakby poglądy Romana Giertycha nie są bliskie moim poglądom

— mówiła Katarzyna Lubnauer.

Proste pytanie. Czy pani uważa, że sprawa Romana Giertycha, gdzie jest Rosjanka…

— zaczął pytań posłankę KO Jacek Ozdoba.

Nie wiem, czy jest

— odparła Lubnauer.

Ale to pani chce to wyjaśnić, czy nie?

— dopytywał polityk PiS.

Nie. Prokuratura, sądy, Naczelna Rada Adwokacka… na pewno nie mam ja wglądu

— tłumaczyła się Lubnauer.

Niech pani będzie uczciwa”

Niech pani będzie uczciwa, człowiek rano w lustro patrzy i widzi siebie, pani spokojnie może sobie spojrzeć w oczy?

— zareagował polityk PiS.

Tak, przeglądam się w lustrze i wiem, że nie mam sobie nic do zarzucenia. (…) Przepraszam, czy ja jestem Roman Giertych?

— starała się bronić posłanka KO.

Czy pani uważa, że on powinien być wiceprzewodniczącym KO?

— drażył dalej Ozdoba.

Powiem tak, uważam, że wstydem jest, jeżeli mamy dwóch posłów, którzy siedzą na Węgrzech, uciekli przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry

— odpowiedziała Lubnauer, uciekając od odpowiedzi na zadane pytanie.

tkwl/Polsat News/X

