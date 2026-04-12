Michał Szczerba udał się na Węgry, żeby z bliska przyglądać się tamtejszym wyborom parlamentarnym. W swoim wpisie na portalu X chciał nawiązać do Węgrów, ale oznaczył… Bułgarów.
Dziś na Węgrzech odbywają się wybory parlamentarne. W szranki stanęły dwie główne partie: rządowy Fidesz Viktora Orbana i opozycyjna Tisza Petera Magyara (wspierana przez unijny establishment).
Niezależnie od opcji, polscy politycy, rozumieją wagę dzisiejszej elekcji. Do Budapesztu udała się zarówno polska prawica jak i lewica.
Szczerba na Węgrzech czy w Bułgarii
Wśród tych, którzy pojechali znalazł się europoseł KO Michał Szczerba. Polityk ekipy Tuska już przyzwyczaił, że robi wpadkę za wpadką. Tym razem zamieścił nagranie ze stolicy Węgier, który okrasił również wpisem.
Problem w tym, że odwołując się do ludności węgierskiej, zamiast flagi tego kraju wstawił ikonkę… Bułgarii.
