W 2024 doszło do tego, że amerykańska firma odzieżowa Levi’s zamknęła swój zakład w Płocku po ponad 30-latach produkcji, a setki jego pracowników zostało bez pracy. Szybko jednak firma Polaka, Daniela Kurowskiego, przejęła upadły zakład i rozpoczęła tam produkcję spodni polskiej marki Jan Spekter. Na ten budujący przykład rozwoju polskiego biznesu zwrócił uwagę Mateusz Morawiecki, poseł i były premier.
Wspaniała historia! Polski przedsiębiorca przejmuje zagraniczną fabrykę w Polsce, rozwija biznes i ratuje setki miejsc pracy! To jest prawdziwy patriotyzm gospodarczy! Brawo Jan Spekter! Wspierajmy takie firmy!
— zaapelował we wpisie na X Mateusz Morawiecki. Dołączył do niego nagranie.
„To jest prawdziwy patriotyzm gospodarczy”
Musicie poznać tę historię. W 2024 roku marka Levis zamyka fabrykę w Płocku. Po 30 latach produkcji setki ludzi zostają bez pracy. Wydaje się, że to sytuacja bez wyjścia, ale wtedy do akcji wkracza polski przedsiębiorca. Firma pana Daniela Kurowskiego przejmuje zakład po amerykańskim gigancie. Zatrudnia ludzi, którzy na szyciu zjedli zęby i buduje polską markę Jan Spekter. To jest właśnie odpowiedzialny biznes, to jest odwaga, to jest prawdziwy patriotyzm gospodarczy, to jest powered by Poland w praktyce, o którym tak często mówimy
— mówił Morawiecki.
Nie tracę czasu i zamawiam sobie spodnie, sami zresztą sprawdźcie. Mają w swoim sklepie naprawdę eleganckie propozycje
— dodał.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757809-polak-przejal-zaklad-morawiecki-prawdziwy-patriotyzm
