„W ostatnich dniach ukazał się skandaliczny artykuł wirtualnej Polski oparty na kłamstwach, insynuacjach i nieprawdziwych informacjach […] Kierujemy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim” - słyszymy w oświadczeniu Anny i Tomasza Lenzów, który został zamieszczony na portalu X.
Pięć dni temu Wirtualna Polska napisała, że w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim doszło do nieprawidłowości przy organizacji w połowie marca zabiegu medycznego, który miał zostać wykonany dla osoby z najbliższej rodziny senatora Tomasza Lenza.
Oświadczenie Lenzów
W ostatnich dniach ukazał się skandaliczny artykuł wirtualnej Polski oparty na kłamstwach, insynuacjach i nieprawdziwych informacjach. Artykuł ten uderzył nie w polityka, ale uderzył w naszą rodzinę i w dobro oraz poczucie bezpieczeństwa naszego małoletniego syna. W ostatnich dniach padliśmy ofiarą nieuzasadnionej manipulacji, fali hejtu, a co najgorsze agresji
— powiedziała Anna Lenz w nagraniu zamieszczonym przez Tomasza Lenza na portalu X.
Następnie głos zabrał Tomasz Lenz.
Wirtualna Polska dopuściła się trzech kłamstw. Kłamstwo pierwsze, jakoby małoletnie dziecko zostało przyjęte do szpitala bez kolejki. Otóż w niedzielny poranek w momencie przyjazdu do szpitala mój małoletni syn oraz ja byliśmy jedynymi pacjentami, którzy zgłosili się w tym momencie do szpitala. Przed nami nie oczekiwał żaden inny pacjent na zabieg czy leczenie. Nie było kolejki
— powiedział.
Kłamstwo drugie, że nie było zgody na zabieg w stosunku do mojego 13letniego syna. Odbył się za zgodą rodzica, ponieważ ja byłem obecny w szpitalu w czasie zabiegu mojego małoletniego syna. Posiadam dokumentację, w której podpisałem zgodę na zabieg oraz podpisałem także wypis ze szpitala w dniu 15 marca i otrzymałem te dokumenty
— dodał senator.
Kłamstwo trzecie, jakoby zabieg odbył się bez dokumentacji. Posiadamy dokumentację wraz z opisem stanu psychicznego i fizycznego dziecka: jakie podano leki, jak przebiegał zabieg oraz co najważniejsze, w dniu 15 marca na moją prośbę szpital sporządził mi kopię, podpisałem się tutaj i wydano mi do ręki te dokumenty w dniu 15 marca
— kontynuował polityk.
„Kierujemy do prokuratury zawiadomienie”
Dokumentację zabiegu 13 letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Izba Lekarska w Toruniu. Natomiast dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje jakoby jej nie posiadał
— poinformował Lenz.
W związku z tym kierujemy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
— zakończył senator.
