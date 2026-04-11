Giertych vs. reporter wPolsce24. Co z przelewami z Liechtensteinu i Rosjanką? "15 lat temu pan do szkoły chodził", "Większości nie pamiętam"

Mecenas Roman Giertych na Radzie Krajowej KO / autor: PAP/Leszek Szymański
Reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski zapytał dziś mecenasa Romana Giertycha o informacje ujawnione na temat polityka KO w artykule Wirtualnej Polski. Prawnik zasłaniał się tym, że „w większości nie pamięta” działań swojej kancelarii przed piętnastoma laty. „To była wielka firma prawnicza, nikogo z nich nie znałem, nie wiem, czy tam była Rosjanka, czy nie. To jest pomysł pana Jadczaka, który, zdaje się, sztuczną inteligencją zrobił jej paszport” – stwierdził mecenas, zapominając najwyraźniej również o tym, że w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje skan oryginalnego dokumentu Wiktorii Kriażewej.

Choć dla premiera Donalda Tuska temat przelewów pieniędzy dla kancelarii Romana Giertycha w 2013 r., opisywanych przez media jako niejasne (a także pewien szczegół - Rosjanka z francuskim paszportem w tle sprawy), nie istnieje, to dla dziennikarzy już tak.

W większości nie pamiętam”

Choć dziś, po Radzie Programowej Koalicji Obywatelskiej na Ursynowie, mecenas Roman Giertych nie bardzo miał okazję uciec od pytań Daniela Machnowskiego z Telewizji wPolsce24, to uciekał od nich przynajmniej pamięcią. Znacznie odbiegał również od tematu.

Jak pan skomentuje artykuł WP na temat pana fundacji?

— zapytał dziennikarz.

Jakiej fundacji? Oni o żadnej fundacji nie piszą

— odpowiedział pytaniem na pytanie zdziwiony Giertych.

Nasz reporter doprecyzował, że chodzi o przepływy pieniędzy z Liechtensteinu do podmiotów związanych z Romanem Giertychem (konkretnie: kancelarii adwokackiej).

Proszę pana, szczerze mówiąc, tego, co robiłem 15 lat temu w ramach kancelarii - różne działania na rzecz klientów, szczerze mówiąc to ja już ich w większości nie pamiętam

— stwierdził prawnik i poseł KO.

Czy Rosjanka to tylko „wymysł”?

A później… szybko zmienił temat.

Proszę pana, 15 lat temu to pan jeszcze do szkoły chodził, w mundurku pan był czy nie?

— zapytał Giertych nawiązując do swojego pomysłu z czasów, gdy był wicepremier w rządzie znienawidzonego dziś przez niego PiS.

Daniel Machnowski odparł, że pamięta niektóre pomysły swojego rozmówcy, jak np. amnestia maturalna, później poprosił, aby wrócić do tematu przepływów finansów, przypominając, że w tle sprawy jest Rosjanka z francuskim paszportem.

Proszę pana, to była wielka firma prawnicza, która miała różnych pracowników. Nikogo z nich nie znałem. Nie wiem,, czy była tam Rosjanka czy nie. To jest pomysł pana Jadczaka, który, zdaje się, ze sztuczną inteligencją zrobił jej paszport, więc wybaczy pan

— podsumował Giertych.

Przypomnijmy, że Jadczak tłumaczył, iż skan dokumentów spółki, która najpierw przelała pieniądze kancelarii rozpolitykowanego adwokata, a następnie zniknęła, dostępny jest w Krajowym Rejestrze Sądowym i znajduje się tam również paszport Wiktorii Kriażewej.

wPolsce24/X/Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

