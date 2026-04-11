„Dzisiejszy rząd, który po raz pierwszy od długiego czasu, zredukował finansowanie nauki, musi zostać zastąpiony przez polski rząd - polskich interesów, spraw, polskiej silnej nauki, który w perspektywie tylko 8 lat potroi środki na naukę - z 1 do 3 proc. PKB” - powiedział prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, podczas konferencji w Bydgoszczy.
Na konferencji „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” odbyła się debata pod hasłem „Silna Polska Nauka”. W wydarzeniu otwartym przez posła PiS Łukasza Schreibera uczestniczył kandydat na premiera, prof. Przemysław Czarnek - w latach 2020-2023 minister edukacji i nauki.
Stoimy na progu przyszłości nieznanej i niepewnej, jak nigdy wcześniej. To jest taki moment przejścia od epoki analogowej do cyfrowej, która stwarza zupełnie nową rzeczywistość w przyszłości. I to nie tej za 20 czy 50 lat, tylko tej najbliższej – według wszelkich przewidywań, za lat 5, a najdalej 10
— podkreślił w swoim wystąpieniu Czarnek.
Co zmieni się na rynku zawodowym w Polsce?
Rozwój tej cyfryzacji, sztucznej inteligencji, nieznany w gruncie rzeczy - bo nie wiemy, do którego momentu to dojdzie – spowoduje, że już w perspektywie 5, a najdalej 10 lat 50 proc. kompetencji, które dzisiaj są potrzebne do wykonywania zawodów, będzie nieprzydatne. Ludzie, którzy dziś zajmują się konkretnymi sprawami, którzy wykonują konkretne zawody, będą musieli w bardzo krótkiej perspektywie całkowicie zmienić swoje kompetencje, nabyć nowe kompetencje. Jakie? Tego też nie wiemy
— dodał.
Prof. Czarnek zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w okresie swoich rządów w Polsce, wraz z koncernem Orlen, zawierało porozumienia z uczelniami technicznymi w całym kraju.
Projektowaliśmy utworzenie - i on by dzisiaj już był -symulatora reaktora jądrowego, po to, żeby kształcić inżynierów jądrowych, którzy będą potrzebni za chwilę do obsługi zarówno elektrowni atomowych, które musimy zbudować, jak i tych małych elektrowni atomowych, małych SMR-ów, które będą będą musiały być wykorzystywane już za chwilkę, przez wszystkie nasze przedsiębiorstwa, zwłaszcza te energochłonne
— dodał.
Były minister edukacji i nauki podkreślił, że zapotrzebowanie na energetykę jądrową należy do przyszłości dającej się przewidzieć już teraz i rzeczą, która „powinna już być robiona”.
A nie jest robiona. Ona została zatrzymana przez tę władzę. Powtarzam: symulator reaktora jądrowego, jedyny w tej części Europy, kształciłby już dzisiaj inżynierów jądrowych. I to nie tylko z Polski, ALE z całej tej części Europy.
Czarnek podkreślił, że do przygotowania się na wyzwania przyszłości potrzebna jest nam nauka.
Nauka to nie jest profesor za biurkiem, studenci, wykłady, zajęcia. Nauka dzisiaj musi przyspieszyć i to radykalnie. Po to, aby odkryć przed nami tę rzeczywistość, która jest w najbliższej przyszłości. Bo tym jest w istocie nauka – nie tylko poszukiwaniem prawdy o rzeczywistości, która nas otacza, ale również o tym, co za chwilkę będzie
— powiedział.
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Kandydat PiS na premiera wskazał, że dzisiejsze spotkanie poświęcone jest najpilniejszym dla nauki punktom programowym.
Będzie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która będzie zawierała wszystkie te propozycje, które dzisiaj będą tu artykułowane. Ona jest potrzebna, bo tak szybko zmienia się rzeczywistość
— dodał Czarnek.
Musimy stworzyć krajowy system foresightu edukacyjno-zawodowego. System, który będzie pozwalał uczelniom określać, jakie kierunki studiów muszą być uruchamiane, rozwijane i oferowane młodym ludziom po to, żeby mogli tworzyć kadrę przyszłości
— podkreślił polityk.
Jest tylko jedno ugrupowanie w Polsce - i nie ma innego niż Prawo i Sprawiedliwość - które dokładnie wie, jak rozwijać naukę jak w nią inwestować i jak zmieniać rzeczywistość naukową tak, żeby służyła Polsce
— powiedział.
Przemysław Czarnek zaznaczył, że pomóc w tym ma stworzenie krajowego systemu metod predykcyjno-scenariuszowych, stosowanych już dziś w niektórych województwach. W ten sposób każdego roku będzie można określić, jakie kierunki studiów muszą być uruchamiane, rozwijane i oferowane młodym ludziom
„Nie ma innego wyjścia - nauka musi zostać dofinansowana”
Kandydat PiS na premiera wskazał, że są dziedziny, w których Sztuczna Inteligencja nie zastąpi człowieka – to rolnictwo i wytwarzanie żywności. Ten potencjał to przede wszystkim uczelnie bazujące na sektorze rolniczym.
Mówi się, że rolnictwo w Polsce jest tak samo ważne dla naszej gospodarki, jak przemysł samochodowy dla Niemców. Jest w tym wiele prawdy i cały ten sektor rolniczy musi być rozwijany przy pomocy nauki. Pokazaliśmy to w 2022 roku, kiedy zrobiliśmy sieć uczelni przyrodniczych, rolniczych, wydziałów, które zajmują się przetwórstwem, technologią, tworzeniem nowych rozwiązań technologicznych dla rolnictwa czy branży mleczarskiej. W szczególności zainwestowaliśmy pilotażowo 100 milionów złotych w to, ażeby zrobić sieć uczelni i naukowców, którzy będą bezpośrednio współpracowali ze spółdzielniami mleczarskimi, które w Polsce działają na bardzo dobrym poziomie
— wskazał.
Były szef MEN podkreślił, że tego rodzaju przykładów jest więcej, ale koniecznie należy przyspieszyć dynamikę współpracy i rozwoju tych kierunków.
Dzisiejszy rząd, który po raz pierwszy od długiego czasu, zredukował finansowanie nauki, musi zostać zastąpiony przez polski rząd - polskich interesów, spraw, polskiej silnej nauki, który w perspektywie tylko 8 lat potroi środki na naukę - z 1 do 3 proc. PKB. Zmienimy sposób finansowania uczelni - musi nastąpić stabilizacja sytuacji finansowej uczelni, żeby te środki z kapitału żelaznego będą wygospodarowane, mogły iść na indywidualne badania konkretnych uczelni. To będzie co najmniej 0,2 proc. PKB, czyli ok. 8 mld zł skarbowych papierów wartościowych dla uczelni każdego roku
— wskazał.
Nie ma innego wyjścia. Nauka musi być dofinansowana
— podkreślił.
Nie mamy prawa mieć kompleksów. Mieliśmy wielką przeszłość i przed nami wielka przyszłość, dzięki wielkiej silnej polskiej nauce
— zaznaczył prof. Czarnek.
