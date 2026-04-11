„Pozycja w życiu naukowym jest bardzo ważna także po to, żeby to, co w Polsce powstaje było dostrzegane na świecie” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy. Lider największej partii opozycyjnej wziął udział w konferencji „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0”, w ramach której na Politechnice Bydgoskiej odbywa się debata pod hasłem „Silna polska nauka”. „Droga będzie bardzo trudna, ale jestem przekonany, że mamy na to szansę. Warunek jest jeden - dobry rząd” - zaznaczył prezes PiS.
Dzisiejsza debata i konferencja to część ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości na przyszłoroczne wybory parlamentarne. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że takich spotkań, dyskusji i debat jego ugrupowanie odbyło już wiele.
Wszystkie służą jednemu celowi: przygotowaniu programu dla Prawa i Sprawiedliwości. Ta dzisiejsza wyróżnia się nie tylko tym szczególnym tematem o ogromnej wadze, ale także i tym, że ci, którzy ją przygotowywali, doprowadzili do tego, że mamy już rzeczywiście pewien zarys. Z całą pewnością jest to dokument bardzo szeroki pełny i to, co zostało tu już powiedziane ,że najambitniejszy ze wszystkich jakie dotąd przedstawiono, to jest z całą pewnością prawda. To jest dokument bardzo szeroki odnoszący się do najróżniejszych aspektów nauki: do jej wagi, do sposobu jej organizacji, do sposobu organizacji czegoś, co jest niemożliwe do oderwania od samej nauki, to znaczy karier akademickich, sposobów awansowania naukowców
— wskazał były premier RP.
Nauka jako element siły państwa
Dzisiejsza dyskusja, jak podkreślił, lider PiS, odnosić się będzie do wszystkich spraw wiążących się „z jednej strony z ogromną potrzebą talentu, bo nauka jest tą dziedziną, gdzie ten talent jest absolutnie niezbędny, a z drugiej strony ze zjawiskiem ucieczki talentów z Polski”.
Zjawiskiem które nas bardzo, ale to bardzo obciążało - tu są kwestie odnoszące się do biurokracji, która dzisiaj ciąży bardzo nauce, ale także kwestie odnoszące się do płac, ich proporcji, sposobu ich określania, sprawy związane z poszczególnymi przedsięwzięciami odnoszącymi się do instytucji, kwestie zarządzania
— wyliczał.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że nauka ma dzisiaj charakter międzynarodowy.
Nauka jest elementem zarówno realnej, można powiedzieć, że niemalże fizycznej siły państwa, ale jest także elementem jego prestiżu, elementem budującym jego pozycję międzynarodową.
— mówił polityk.
„Niektórym w Polsce na rozwoju nie zależy”
Wiele miejsca w swoim wystąpieniu prezes PiS poświęcił długiej i chwalebnej historii polskiej nauki i światowym osiągnięciom polskich naukowców. Zwrócił przy tym uwagę, że nie zawsze państwo troszczyło się o jej rozwój.
Komunizm po prostu nie chciał ludzi utalentowanych, chciał ludzi wiernych sprawie. Nazwę to sprawą komunizmu, chociaż tak naprawę była to sprawa rosyjskiego imperializmu i szowinizmu. Dzisiaj wydawałoby się, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji - i jesteśmy, ale czasem mam wrażenie, że niektórym w Polsce na rozwoju w tej dziedzinie czy w ogóle rozwoju naszego kraju niespecjalnie zależy
— wskazał.
A może nawet zupełnie nie zależy i z tym też trzeba walczyć, to też trzeba sobie uświadamiać
— dodał były premier.
„Warunek jest jeden: dobry rząd”
Polityk zwrócił uwagę, że nie musi tak pozostać.
Ogromnie istotną sprawą jest zabieganie o utalentowanych ludzi, którzy wyjeżdżają z kraju. A takich osób mamy naprawdę sporo
— dodał prezes PiS.
Jest też grupa Polaków, którzy mając szansę wyjazdu, zostają tu i odnoszą międzynarodowe sukcesy
— przypomniał.
Nauka jest bardzo ściśle związana z siłą militarną i możliwościami militarnymi. To nas powinno bardzo angażować. Droga będzie bardzo trudna, ale jestem przekonany, że mamy na to szansę. Warunek jest jeden - dobry rząd
— podsumował lider PiS.
wPolsce24/X:@pisorgpl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757769-prezes-pis-w-bydgoszczy-nauka-to-element-realnej-sily-panstwa
