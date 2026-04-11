Radosław Sikorski, Adam Szłapka, Andrzej Domański, Rafał Trzaskowski, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Nowacka, Izabela Leszczyna - to niektóre nazwiska wiceprzewodniczących Koalicji Obywatelskiej, wybranych podczas dzisiejszej Rady Krajowej KO. Szef MSWiA Marcin Kierwiński został natomiast sekretarzem generalnym, a Jan Grabiec - skarbnikiem. Donald Tusk, premier i przewodniczący partii, poinformował także o wyborze 10 osób, które zajmą się przygotowaniami do kampanii wyborczej.
Choć podczas dzisiejszej Rady Krajowej KO premier Donald Tusk skupił się bardziej na atakowaniu opozycji absurdalnymi kłamstwami, to znalazł się czas również na sprawy partyjne.
Nowe i stare nazwiska
Wybrano m.in. sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej oraz wiceprzewodniczących partii.
Obradująca w sobotę Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała 15 wiceprzewodniczących partii, sekretarza generalnego i skarbnika - wynika z informacji PAP uzyskanych w biurze prasowym KO. Oprócz osób, które pełniły tę funkcję już wcześniej, pojawiło się również pięć nowych nazwisk.
Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i minister edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.
Wiceprzewodniczącymi Koalicji Obywatelskiej zostali: Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Andrzej Domański, Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Barbara Nowacka, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski, Adam Szłapka, Cezary Tomczyk, Rafał Trzaskowski - gratulujemy!
— poinformowała KO w mediach społecznościowych.
Gratulacje otrzymał także Marcin Kierwiński, szef MSWiA, który został sekretarzem generalnym.
Skarbnikiem został natomiast Jan Grabiec.
Zarówno Grabiec, jak i Kierwiński, pełnili te funkcje już wcześniej.
Tusk wybrał „dziesiątkę na wybory”
Tusk poinformował też, że poprosił 10 osób o zajęcie się przygotowaniem do kampanii wyborczej: Aleksandrę Gajewską, Monikę Rosę, Małgorzatę Gromadzką, Cezarego Tomczyka, Pawła Bliźniuka, Macieja Wróbla, Macieja Tomczykiewicza, Arkadiusza Marchewkę, Andrzeja Domańskiego i Adama Szłapkę.
Oto nasza #10NaWybory. Nie ma chwili do stracenia, przed nami definitywna walka. Ruszamy!
— napisał na portalu X.
Przynajmniej część nazwisk zarówno wiceprzewodniczących, jak i „dziesiątki na wybory” może wskazywać, że kampania będzie brutalna.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
