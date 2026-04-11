Giertych groził dziennikarzowi. Jabłoński apeluje do Rosatiego: Jest pan prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Zrobi pan coś?

Poseł Paweł Jabłoński na posiedzeniu sejmowej komisji / autor: Fratria
Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale również adwokat, zwrócił się w sprawie mecenasa Romana Giertycha do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego. Polityk opozycji ocenił, że Giertych naruszył zasady etyki zawodowej adwokata. „Wśród tych zasad jest § 16 – wprost zakazujący grozić ściganiem karnym. Tymczasem pan Giertych robi to całkowicie bezkarnie – a adwokatura śpi” - napisał Jabłoński. „Zrobi pan coś z tym?” - pytał Rosatiego polityk.

Po artykule Wirtualnej Polski na temat mecenasa Romana Giertycha i Rosjanki z francuskim obywatelstwem na jednego z autorów - Szymona Jadczaka spadła fala hejtu ze strony grupy internautów bezrefleksyjnie popierających koalicję 13 grudnia i Giertycha jako polityka, który obiecywał surowe „rozliczenia” z poprzednią władzą.

Autorzy artykułu przy użyciu narzędzi AI wygenerowali wizualizację paszportu Rosjanki, aby wyeksponować kluczowe dane. Kopie dokumentów Wiktorii Kriażewej są jednak dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak obrońcy Giertycha zarzucili Szymonowi Jadczakowi, że posługuje się „fałszywkami” z AI. Sam mecenas również podchwycił tę narrację i zaczął grozić dziennikarzowi aktem oskarżenia i karą w postaci prac społecznych.

Jabłoński: Giertych narusza zasady etyki, adwokatura śpi

Do gróźb Romana Giertycha odniósł się Paweł Jabłoński - poseł PiS, który również prowadzi kancelarię adwokacką.

Wiem, że wszyscy się przyzwyczaili, ale naprawdę tak nie powinno być. Adwokat to zawód zaufania publicznego – musi przestrzegać zasad etyki. A wśród tych zasad jest § 16 – wprost zakazujący grozić ściganiem karnym

— napisał na portalu X.

W związku z tym Jabłoński zwrócił się do Przemysława Rosatiego - prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tymczasem pan Giertych robi to całkowicie bezkarnie – a adwokatura śpi (podobnie jak w innych sprawach opisywanych przez media). Szanowny panie Rosati – kieruję to głównie do pana. Jest pan politycznym nominatem Partii Romana Giertycha do Trybunału Stanu – ale pozostaje pan również prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiążą się z tym pewne obowiązki. Zrobi pan coś z tym?

— zapytał polityk opozycji.

Czytaj także

