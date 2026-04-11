Rocznica debaty prezydenckiej w Końskich. "Pokazała słabość polityczno-medialnego układu Koalicji Obywatelskiej"

Na zdjęciu uczestnicy debaty w Końskich z roku 2025 / autor: X/Paweł Szefernaker
Równo rok temu, 11 kwietnia 2025, debata w Końskich pokazała słabość polityczno-medialnego układu Koalicji Obywatelskiej. Miało być polityczne przedstawienie ustawione pod jednego kandydata, a stało się symbolem oderwania elit od Polski, którą żyją zwykli ludzie” - napisał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker na portalu X.

Dziś przypada rocznica słynnej debaty w Końskich (odbyła się 11 kwietnia 2025 roku). Początkowo miało to być starcie głównych kandydatów na urząd prezydenta: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, ale koniec końców pojawiła się na niej większość startujących.

Należy zaznaczyć, że do dziś nie została wyjaśniona sprawa TVP w likwidacji, której dziennikarka współprowadziła to wydarzenie. W stronę neo-TVP kierowano zarzuty, iż świadczyła usługę na rzecz komitetu Rafała Trzaskowskiego.

Do wydarzenia odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

— napisał.

Tamtego dnia pękł mit ich wszechmocy. Została pycha, została frustracja. I właśnie wtedy otworzył się nowy rozdział na drodze do zwycięstwa prezydenta Karola Nawrockiego

— wskazał prezydencki minister.

Dziękuję wszystkim, którzy wtedy z nami byli i wspierali Karola Nawrockiego!

— zakończył Szefernaker.

xyz/X

