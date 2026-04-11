Wybory na Węgrzech. Szydło o ingerencji elit brukselskich, wskazała powód: "Węgierski rząd sprzeciwia się zasadzie warunkowości"

  • opublikowano:
Na zdjęciu Viktor Orban przemawia podczas wiecu wyborczego w Sopron na Węgrzech oraz wpis Beaty Szydło (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Beata Szydło (screen)
Na zdjęciu Viktor Orban przemawia podczas wiecu wyborczego w Sopron na Węgrzech oraz wpis Beaty Szydło (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Beata Szydło (screen)

Węgrzy i Polacy łączą głębokie przywiązanie do wolności. Poprzez swoje wybory mogą stanąć w jej obronie – w swoim własnym interesie i w interesie wszystkich obywateli Europy” - napisała była premier Beata Szydło na portalu X, w odniesieniu do jutrzejszych wyborów na Węgrzech. Europoseł PiS wskazała, że unijne elity robią wszystko, żeby wpłynąć na tamtejszą elekcję, aby obsadzić na fotelu premiera swojego nominata - Petera Magyara z Tiszy.

Jutro na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Fidesz Viktora Orbana rządzi nieprzerwanie od 16 lat (2010 rok). Głównym rywalem ugrupowania obecnego premiera jest Tisza Petera Magyara. UE, jak w przypadku Polski w 2023 roku, tak i na Węgrzech stosuje te same brudne chwyty.

Warszawę szantażowano KPO, z kolei Budapesztowi wstrzymano miliardy na SAFE. Wszystko po to, żeby osadzić swojego nominata (Magyara) na fotelu premiera. Zwycięstwo Tiszy będzie oznaczać spolegliwość i wykonywanie poleceń Brukseli i Berlina.

Ignorują suwerenne decyzje Węgrów”

Głos ws. jutrzejszej elekcji zabrała była premier Beata Szydło.

Po tym, jak brukselskie elity tak wiele mówiły o zagrożeniu „zewnętrznej ingerencji w procesy demokratyczne”, teraz próbują wpłynąć na wybory parlamentarne na Węgrzech. Społeczeństwo węgierskie jest poddawane ogromnej presji zewnętrznej ze strony mediów i polityków, którzy ignorują suwerenne decyzje Węgrów

— napisała na portalu X.

Skąd ta presja? Powód jest właściwie jeden: węgierski rząd sprzeciwia się zasadzie warunkowości, która ma być kluczowym elementem nowego budżetu Unii Europejskiej. To nowe narzędzie mające na celu podporządkowanie mniejszych krajów UE, takich jak Węgry i Polska, tym najsilniejszym

— wyjaśniła europoseł PiS.

Głębokie przywiązanie do wolności”

Uzależnienie alokacji funduszy europejskich od poparcia lekkomyślnej polityki klimatycznej, która podnosi koszty. Forsowanie ideologicznych projektów pod pretekstem rządów prawa, odmawianie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami. Wymuszanie przyjmowania uchodźców bez żadnych ograniczeń i kontroli

— kontynuowała polityk.

Węgrzy i Polacy łączą głębokie przywiązanie do wolności. Poprzez swoje wybory mogą stanąć w jej obronie – w swoim własnym interesie i w interesie wszystkich obywateli Europy

— zakończyła była premier.

xyz/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

