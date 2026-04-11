„Węgrzy i Polacy łączą głębokie przywiązanie do wolności. Poprzez swoje wybory mogą stanąć w jej obronie – w swoim własnym interesie i w interesie wszystkich obywateli Europy” - napisała była premier Beata Szydło na portalu X, w odniesieniu do jutrzejszych wyborów na Węgrzech. Europoseł PiS wskazała, że unijne elity robią wszystko, żeby wpłynąć na tamtejszą elekcję, aby obsadzić na fotelu premiera swojego nominata - Petera Magyara z Tiszy.
Jutro na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Fidesz Viktora Orbana rządzi nieprzerwanie od 16 lat (2010 rok). Głównym rywalem ugrupowania obecnego premiera jest Tisza Petera Magyara. UE, jak w przypadku Polski w 2023 roku, tak i na Węgrzech stosuje te same brudne chwyty.
Warszawę szantażowano KPO, z kolei Budapesztowi wstrzymano miliardy na SAFE. Wszystko po to, żeby osadzić swojego nominata (Magyara) na fotelu premiera. Zwycięstwo Tiszy będzie oznaczać spolegliwość i wykonywanie poleceń Brukseli i Berlina.
Głos ws. jutrzejszej elekcji zabrała była premier Beata Szydło.
Po tym, jak brukselskie elity tak wiele mówiły o zagrożeniu „zewnętrznej ingerencji w procesy demokratyczne”, teraz próbują wpłynąć na wybory parlamentarne na Węgrzech. Społeczeństwo węgierskie jest poddawane ogromnej presji zewnętrznej ze strony mediów i polityków, którzy ignorują suwerenne decyzje Węgrów
— napisała na portalu X.
Skąd ta presja? Powód jest właściwie jeden: węgierski rząd sprzeciwia się zasadzie warunkowości, która ma być kluczowym elementem nowego budżetu Unii Europejskiej. To nowe narzędzie mające na celu podporządkowanie mniejszych krajów UE, takich jak Węgry i Polska, tym najsilniejszym
— wyjaśniła europoseł PiS.
Uzależnienie alokacji funduszy europejskich od poparcia lekkomyślnej polityki klimatycznej, która podnosi koszty. Forsowanie ideologicznych projektów pod pretekstem rządów prawa, odmawianie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami. Wymuszanie przyjmowania uchodźców bez żadnych ograniczeń i kontroli
— kontynuowała polityk.
Węgrzy i Polacy łączą głębokie przywiązanie do wolności. Poprzez swoje wybory mogą stanąć w jej obronie – w swoim własnym interesie i w interesie wszystkich obywateli Europy
— zakończyła była premier.
xyz/X
