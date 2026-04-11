Dom dyrektora OpenAI obrzucony koktajlem mołotowa! Na miejscu wybuchł pożar, podejrzanego zatrzymano przy budynku firmy

Na zdjęciu taśma amerykańskiej policji oraz wpis Watcher.Guru (screen z X) / autor: Fratria/X-Watcher.Guru (screen)
Dom dyrektora generalnego firmy OpenAI Sama Altmana został obrzucony koktajlem mołotowa - trafił w bramę, która zaczęła płonąć. Policja w San Francisco aresztowała dwudziestolatka, który dopuścił się tego czynu. Ujęto go pięć kilometrów dalej, w pobliżu siedziby firmy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, lecz został ujęty około godziny później w pobliżu siedziby OpenAI, oddalonej od domu Altmana o około pięć kilometrów. Mężczyzna miał też grozić podpaleniem budynku biurowego.

Policja nie ujawniła dotąd tożsamości zatrzymanego, a procedura postawienia zarzutów jest w toku. Władze miasta potępiły atak, podkreślając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

Altman, współzałożyciel OpenAI i twórca ChatGPT, mieszka w rezydencji w dzielnicy Russian Hill. Nieruchomość kosztowała około 27 milionów dolarów.

Powinniśmy deeskalować”

Incydent wpisuje się w narastające napięcia społeczne związane z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji, który od wielu miesięcy budzi kontrowersje i wywołuje liczne protesty. Krytycy tej technologii ostrzegali, że stanowi ona zagrożenie dla ludzi.

Jak podaje dziennik, Altman przyznał, że krytyka nowej technologii jest częściowo uzasadniona. Apelował zarazem o złagodzenie formy prowadzonego sporu.

Solidaryzuję się z nastrojami antytechnologicznymi i jest jasne, że technologia nie zawsze jest dobra dla każdego. Podczas gdy prowadzimy tę debatę, powinniśmy deeskalować retorykę oraz taktykę i starać się, aby dochodziło do mniejszej liczby wybuchów w domach, zarówno w przenośni, jak i dosłownie

— stwierdził Altman.

Adam Bąkowski/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

