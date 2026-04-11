Mocna riposta! Grabiec atakował prezydenta: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej". Sonik: "Najbardziej słychać szczekanie psów w Kłodzku!"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rzekome sabotowanie państwa. Otrzymał mocną ripostę ze strony, której raczej nie mógł się spodziewać - konkretnie od byłego klubowego kolegi, Bogusława Sonika.

Prezydent nie będzie bezkarnie sabotował Państwa Polskiego. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. 6 nowych sędziów TK przywraca w Polsce praworządność

— napisał na platformie X Jan Grabiec.

Riposta Sonika

Najbardziej słychać szczekanie psów w Kłodzku!

— zareagował na wpis Grabca Bogusław Sonik, były poseł PO. Tym samym Sonik nawiązał do afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku, w ramach której na 6,5 roku więzienia skazana została Kamila L., była działaczka PO.

Bogusiu! Wprawdzie filmów pani Kamili - kandydatki KO na kłodzką radną i ważnej działaczki partii Tuska oraz Magdaleny Wielichowskiej - nie widziałem (i nie zamierzam), ale z tego, co czytałem, to raczej słychać skowyt psów w Kłodzku, a nie zwykłe, przyjacielskie szczekanie

— odpowiedział z kolei na wpis Sonika Jacek Protasiewicz, były polityk PO.

TYLKO U NAS. Kontrowersje z mieszkaniem dla Kamili L. Ferenc o stanowisku burmistrza: „Mówię to z wielkim zażenowaniem" KO i obrzydliwa historia z Kłodzka. Kim jest Kamila L. skazana za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze gwałtów?

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych