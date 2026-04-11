Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rzekome sabotowanie państwa. Otrzymał mocną ripostę ze strony, której raczej nie mógł się spodziewać - konkretnie od byłego klubowego kolegi, Bogusława Sonika.
Prezydent nie będzie bezkarnie sabotował Państwa Polskiego. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. 6 nowych sędziów TK przywraca w Polsce praworządność
— napisał na platformie X Jan Grabiec.
Riposta Sonika
Najbardziej słychać szczekanie psów w Kłodzku!
— zareagował na wpis Grabca Bogusław Sonik, były poseł PO. Tym samym Sonik nawiązał do afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku, w ramach której na 6,5 roku więzienia skazana została Kamila L., była działaczka PO.
Bogusiu! Wprawdzie filmów pani Kamili - kandydatki KO na kłodzką radną i ważnej działaczki partii Tuska oraz Magdaleny Wielichowskiej - nie widziałem (i nie zamierzam), ale z tego, co czytałem, to raczej słychać skowyt psów w Kłodzku, a nie zwykłe, przyjacielskie szczekanie
— odpowiedział z kolei na wpis Sonika Jacek Protasiewicz, były polityk PO.
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.