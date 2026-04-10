Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym cieszy się z wyników sondażu pracowni Opinia24, który wskazuje na to, że jego Koalicja Obywatelska rośnie, kosztem… pożerania koalicjantów.
Tak dużej różnicy jeszcze nie było!
— napisał Donald Tusk, publikując wyniki badania sondażu pracowni Opinia24.
Sondaż
Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską głosować chciałoby 37,5 badanych. Drugie miejsce zajęło w nim Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,5 procent Polaków. Podium uzupełnia Konfederacja (13,6 proc.). Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej (7,4 proc.) oraz Lewica (7 proc.).
Pod progiem znalazłoby się natomiast Razem (4,9 proc.) oraz członkowie rządu koalicji 13 grudnia - Polska 2050 (3,2 proc.) oraz PSL (2,0 proc.).
Sondaż ten podobnie, jak wiele innych publikowanych w ostatnim czasie pokazuje, że Koalicja Obywatelska jest faworytem wyborczego wyścigu.
Problem polega jednak na tym, że taki wynik wyborów spowodowałby… upadek rządu koalicji 13 grudnia.
Czy Tusk ma w takim razie, z czego się cieszyć?
Wiarygodność pracowni
Wyniki komentował w mediach społecznościowych Artur Warcholiński, dziennikarz TVN24.
KO ponad 35% PiS stabilne 22%. Gdzie efekt kandydata na premiera Czarnka?
— pytał drwiąco.
Na wpis zareagował Łukasz Pawłowski, prezes OGB, czyli pracowni, która przewidziała wyborcze zwycięstwo Karola Nawrockiego wbrew pracowniom głównego nurtu.
Tak wyglądał ostatni sondaż Opinii 24 przed wyborami, sondaż z największym błędem łącznym. Tak więc…
— zauważył.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757705-tusk-cieszy-sie-z-sondazu-ktory-wskazuje-ze-stracilby-wladze
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.