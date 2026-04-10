Tusk cieszy się z wyniku sondażu, który wskazuje na to, że straciłby władzę: "Tak dużej różnicy jeszcze nie było!"

Donald Tusk cieszy się z sondażu / autor: PAP/Agnieszka Bielecka
Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym cieszy się z wyników sondażu pracowni Opinia24, który wskazuje na to, że jego Koalicja Obywatelska rośnie, kosztem… pożerania koalicjantów.

Tak dużej różnicy jeszcze nie było!

— napisał Donald Tusk, publikując wyniki badania sondażu pracowni Opinia24.

Czytaj także

Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską głosować chciałoby 37,5 badanych. Drugie miejsce zajęło w nim Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,5 procent Polaków. Podium uzupełnia Konfederacja (13,6 proc.). Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej (7,4 proc.) oraz Lewica (7 proc.).

Pod progiem znalazłoby się natomiast Razem (4,9 proc.) oraz członkowie rządu koalicji 13 grudnia - Polska 2050 (3,2 proc.) oraz PSL (2,0 proc.).

Sondaż ten podobnie, jak wiele innych publikowanych w ostatnim czasie pokazuje, że Koalicja Obywatelska jest faworytem wyborczego wyścigu.

Problem polega jednak na tym, że taki wynik wyborów spowodowałby… upadek rządu koalicji 13 grudnia.

Czy Tusk ma w takim razie, z czego się cieszyć?

Wiarygodność pracowni

Wyniki komentował w mediach społecznościowych Artur Warcholiński, dziennikarz TVN24.

KO ponad 35% PiS stabilne 22%. Gdzie efekt kandydata na premiera Czarnka?

— pytał drwiąco.

Na wpis zareagował Łukasz Pawłowski, prezes OGB, czyli pracowni, która przewidziała wyborcze zwycięstwo Karola Nawrockiego wbrew pracowniom głównego nurtu.

Tak wyglądał ostatni sondaż Opinii 24 przed wyborami, sondaż z największym błędem łącznym. Tak więc…

— zauważył.

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

