„Przesłałem właśnie do Prokuratury Krajowej wniosek o wznowienie postępowania karnego wobec Romana Giertycha” - napisał na portalu X Paweł Jabłoński, poseł PiS i adwokat. Polityk powołał się na informacje z dzisiejszego artykułu WP. „Nie mam wątpliwości, że obecna prokuratura – podległa politycznemu koledze R. Giertycha, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi – nie jest instytucją najbardziej godną zaufania… Niezależnie od tego uważam, że należy dać tej instytucji szansę – kto wie, być może znajdzie się odważny prokurator, który zdecyduje się tę sprawę rzetelnie wyjaśnić” - podkreślił.
Z dzisiejszych doniesień medialnych na temat mecenasa Romana Giertycha i jego kancelarii wyłania się bardzo niepokojąca historia z wątkiem rosyjskim. Opinia publiczna oczekuje zapewne działań odpowiednich instytucji. Giertych jest bowiem zaufanym człowiekiem premiera Donalda Tuska - nie tylko adwokatem jego rodziny, ale i oddanym szefowi rządu politykiem.
Czy to z tego powodu nad adwokatem i posłem KO rozciąga się - jak można odnieść wrażenie - swoisty „parasol ochronny”, a postępowanie - chociażby ws. Polnordu - zostało nagle umorzone?
Poseł PiS Paweł Jabłoński, który również prowadzi kancelarię adwokacką, nie tylko liczy, że ochrona Giertycha się skończy, ale też podejmuje w tej kwestii konkretne kroki.
Zgodnie z zapowiedzią, przesłałem właśnie do Prokuratury Krajowej wniosek o wznowienie postępowania karnego wobec Romana Giertycha. Zgodnie z art. 327 § 2 k.p.k., gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody – nieznane w poprzednim postępowaniu – prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze WZNAWIA SIĘ przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego. Dzisiejszy tekst Szymona Jadczaka i Karoliny Wysoty zawiera opis kilku bardzo istotnych okoliczności, które nie były wcześniej znane – nie tylko opinii publicznej, ale także prokuraturze
— napisał na platformie X.
Dalej poseł PiS wymienia najważniejsze fakty.
Jak wskazała cytowana w artykule prokurator Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie, w toku tego postępowania:
a) nie przesłuchano pracownicy kancelarii R. Giertycha, Barbary Giertych, ani Wiktorii Olegowny Kriażewej rosjanki z francuskim paszportem, obsługujących rosyjskich oligarchów a jednocześnie uczestniczącej w tworzeniu podmiotu, za pośrednictwem którego miano dokonywać przelewów na rzecz kancelarii Romana Giertycha;
b) nie wystąpiono z wnioskiem o pomoc prawną do właściwych organów Księstwa Liechtensteinu – w szczególności co do mechanizmu przelewania środków między powstałym tam podmiotem, kancelarią R. Giertycha a innymi podmiotami (z uwagi na powiązania W. O. Kriażewej, należy zbadać także możliwy ślad rosyjski.
Oznacza to, że zmaterializowała się kodeksowa przesłanka do WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA w zakresie, w jakim zostało umorzone – tj. przeciwko R. Giertychowi
— ocenia Jabłoński.
Czy znajdzie się odważny prokurator?
Jako poseł na Sejm RP i adwokat – działając w interesie społecznym – mam obowiązek zrobić wszystko aby ta sprawa została rzetelnie zbadana i wyjaśniona
— czytamy we wpisie parlamentarzysty opozycji.
Nie mam wątpliwości, że obecna prokuratura – podległa politycznemu koledze R. Giertycha, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi – nie jest instytucją najbardziej godną zaufania… Niezależnie od tego uważam, że należy dać tej instytucji szansę – kto wie, być może znajdzie się odważny prokurator, który zdecyduje się tę sprawę rzetelnie wyjaśnić. Zobaczymy
— podsumowuje adwokat i poseł PiS.
