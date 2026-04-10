Sędzia Piotr Schab został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy wczorajsze pseudoślubowanie w Sejmie osób wybranych do TK można nazwać przestępstwem. „W moim przekonaniu tak, dlatego że mamy do czynienia z działaniem zmierzającym do usunięcia konstytucyjnego organu państwa. Mieliśmy do czynienia z próbą upaństwowienia kłamstwa, będącego metodą ataku na organ konstytucyjny” - powiedział Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych. Działania sędziego Krystiana Markiewicza określił jako „obelgę wobec państwa polskiego”, a twierdzenia Anny Korwin-Piotrowskiej nazwał oczywistą manipulacją.
Przed kim złożyła wczorajsze pseudoślubowanie w Sejmie sędzia Anna Korwin-Piotrowska? Wczoraj w TVN24 zapowiedziała złożenie pozwu do sądu pracy, bo prezydent nie zaprosił jej na ślubowanie i tym samym nie została dopuszczona do wykonywania czynności w TK. To jasna sugestia, że sędzia Korwin-Piotrowska chciała złożyć ślubowanie w obecności prezydenta RP i taką konieczność widziała. Jednak chwilę później w TVP Info stwierdziła, że ślubowanie już złożyła w Sejmie, ale ślubowała narodowi, a nie prezydentowi.
Mieliśmy do czynienia z próbą upaństwowienia kłamstwa, będącego metodą ataku na organ konstytucyjny. To kłamstwo jest udziałem niestety pani sędzi Korwin-Piotrowskiej i ona sobie z tego doskonale zdaje sprawę, skoro zaprzecza sama sobie twierdząc, jak pan redaktor słusznie zważył, iż nie składała ślubowania wobec prezydenta. A zatem sędzia Korwin Piotrowska zakomunikowała, iż nie składała ślubowania wobec prezydenta, bo ma taki obowiązek.
— zauważył sędzia Piotr Schab w Telewizji wPolsce24.
Sędzia Korwin-Piotrowska świadomie mówi nieprawdę, że jej akt, który sama nazwała „ślubowaniem”, był dopełnieniem wymogu konstytucyjnego, bo - jak powiedziała - ślubowała przed narodem, nie przed prezydentem, ponieważ prezydent nie jest tu odbiorcą. Jest odwrotnie i pani sędzia doskonale o tym wie. Mamy zatem do czynienia z manipulacją
— podsumował sprawę wypowiedzi sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej w mediach Rzecznik Dyscyplinarny SSP.
To świadome łamanie prawa
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych przypomniał, że Anna Korwin-Piotrowska i Krystian Markiewicz nie wypełnili obowiązku zrzeczenia się urzędu sędziowskiego, by móć przystapić do ślubowania.
W moim przekonaniu państwo Anna Korwin-Piotrowska oraz Krystian Markiewicz pozostają sędziami Sądów Powszechnych, albowiem nie złożyli tego urzędu, a nie objęli urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie został nawiązany stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tych osób. Pozostają zatem sędziami Sądów Powszechnego. Ich ostentacja postawa, bo przyznają, że nie złożyli tego urzędu do tej pory, jest całkowitą ignorancją, lekceważeniem nie tylko opinii publicznej, ale fundamentów naszego ustroju
— powierdział RDSSP, który szczególnie surowo ocenił działania sędziego Krystiana Markiewicza.
Nie chcę tutaj zagłębiać się zbyt daleko w przepisy konstytucji, ale zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej sędzia Sądu Powszechnego jest niezawisły, podlega konstytucji i ustawom. Zgodnie z art. 195 ust. 1 Ustawy zasadniczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega konstytucji. Mamy zatem do czynienia z dwoma istotnie różniącymi się płaszczyznami pełnienia służby publicznej, których połączyć się nie da. I pan Markiewicz o tym wie, a przynajmniej spodziewam się, że o tym wie. Jeżeli czyni to, co czyni, mając wiedzę zupełnie elementarną w tym zakresie, to znaczy, że w gruncie rzeczy jego postawa jest obelgą wobec państwa polskiego
— oświadczył.
Przestępstwo
Czy wczorajsze pseudoślubowanie można określić jako przestępstwo? Sędzia Piotr Schab wskazuje na sekwencję zdarzeń, która o tym przesądza.
W ostatecznym rozrachunku oceniam, że tak, dlatego że tego zachowania nie traktuję, jako element funkcjonujący w życiu publicznym w oderwaniu od innych. Proszę pamiętać, mamy do czynienia wpierw z uchwałą Sejmu z marca bieżącego roku, w której to uchwale kwestionuje się co do zasady konstytucyjność Trybunału Konstytucyjnego i uznaje się, że wybór nowych członków Trybunału Konstytucyjnego jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do jego uzdrowienia, jak to się pięknie mawia, choć pokrętnie. Uzdrowienia statusu tego organu konstytucyjnego. Tak czytam w tej uchwale
— powiedział gość Telewizji wPolsce24, ktyóry sprawę jeszcze doprecyzował - to przestępstwo.
W moim przekonaniu tak, dlatego że mamy do czynienia z działaniem zmierzającym do usunięcia konstytucyjnego organu państwa - art. 128 Kodeksu karnego. Dlatego mówię o sekwencji wydarzeń, którą pozwalam sobie rozumieć jako rozpoczynającą się od uchwały sejmowej, która jest płaszczyzną tego wyboru przez Sejm. Potem mamy akcję wspieraną wulgarnymi groźbami ministra spraw wewnętrznych, który tak naprawdę sugeruje, a wręcz twierdzi, że państwo, aparat rządowy użyje siły w celu przeforsowania własnego politycznego stanowiska, gdy chodzi o skład Trybunału Konstytucyjnego. Potem mamy postawę pana Markiewicza, pani Korwin-Piotrowskiej, także innych osób
— podkreślił sędzia Piotr Schab.
Robert Knap/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757698-sedzia-schab-probowali-upanstwowic-klamstwo-ktorym-atakuja-tk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.