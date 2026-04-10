Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli pseudoślubowanie przed Sejmem, ponownie przyjechali do TK. Wystosowali oni list do prezesa Bogdana Święczkowskiego, w którym przekonują, że prawidłowo złożyli ślubowaniem wobec prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Sędziowie podczas konferencji prasowej poinformowali, że złożyli pismo do prezesa Bogdana Święczkowskiego, które ma być odpowiedzią na jego stanowisko.
Złożyliśmy pismo do pana prezesa, które jest odpowiedzią na wczorajszą taką rozmowę po to, aby umożliwić nam wykonywanie obowiązków służbowych sędziego TK, co wynika z ustawy o statusie sędziów TK
— powiedział Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach podczas briefingu prasowego przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Treść pisma
Business Insider Polska dotarł do pełnej treści pisma.
Pismo sędziów, którzy złożyli pseudoślubowanie
W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy, zwracam się o niezwłoczne umożliwienie mi wykonywania obowiązków służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. 2016 poz. 2073), stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania.
Jako wybrany zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji sędzia Trybunału Konstytucyjnego w dniu 9 kwietnia 2026 r. złożyłem ślubowanie wobec Prezydenta RP.
W związku z wątpliwościami Pana Prezesa, wyrażonymi podczas wczorajszej rozmowy, składam w załączeniu potwierdzenie, że podpisany przeze mnie akt ślubowania wobec Prezydenta RP w dniu 9 kwietnia 2026 r. został złożony Prezydentowi i znajduje się w Kancelarii Prezydenta.
Zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostałem niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków w dniu 9 kwietnia 2026 r. W związku z tym uprzejmie proszę o zrealizowanie obowiązku, zgodnie z którym Trybunał przydziela nowemu sędziemu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.
Uprzejmie proszę więc o przygotowanie gabinetu do pracy, wydanie kart dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego, umożliwienie dostępu do systemów informatycznych oraz przydzielenie mi spraw, a także o wdrożenie wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonywania stosunku służbowego sędziego.
Podczas wczorajszej rozmowy wspomniał Pan też o wymaganym „liście Prezydenta”, który rzekomo umożliwić dopiero objęcie przeze mnie obowiązków służbowych. Uprzejmie proszę o informację, o jaki list, jakiej treści dokładnie chodzi i na jakiej podstawie prawnej list ten stanowi przeszkodę do objęcia obowiązków przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także na jakiej podstawie prawnej jest wydawany i przesyłany do Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko prezesa TK
Przypominamy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na konferencji prasowej oznajmił, że dwójce sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, przydzielił już sprawy i pokazał gabinety.
Natomiast pozostałe cztery osoby wybrane przez Sejm do TK nie objęły urzędu, gdyż nie złożyły ślubowania wobec głowy państwa.
