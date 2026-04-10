Z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Koalicja Obywatelska jest liderem wyborczego wyścigu. Fatalne notowania jej koalicjantów wskazują jednak, że gdyby wybory odbyły się teraz, to formacja Donalda Tuska utraciłaby władzę w Polsce.
Sondaż wskazuje, że gdyby wybory odbyły się teraz, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Głosować na nią chce 35,75 proc. badanych.
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 27,28 procent Polaków.
Podium uzupełnia Konfederacja z poparciem 12 procent badanych.
Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej (7,04 proc.) oraz Lewica (5,97 proc.)
Koalicjanci pod kreską
Z sondażu wynika, że pod progiem znalazłoby się Razem z poparciem 4,72 procent Polaków.
Tragiczne wręcz notowania notują natomiast koalicjanci Donalda Tuska. PSL uzyskałby 3,86 proc. głosów, natomiast Polska 2050 zaledwie 1,75 procent.
Adrian Siwek/Super Express
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757689-sondaz-formacja-tuska-prowadzi-ale-utracilaby-wladze
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.