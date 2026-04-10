„To był wstyd! Przyrównałem to wszystko do Sejmu grodzieńskiego, także haniebnego Sejmu w historii Polski, jednego z sejmów rozbiorowych. Był on na tyle haniebny, że miał miejsce już po Targowicy i każdy wiedział, do czego to zmierza” - powiedział w Telewizji wPolsce24 sędzia Maciej Nawacki. W ten sposób odniósł się do wczorajszego pseudoślubowania osób wybranych przez rządzących do TK. „Stworzono pozór czynności legalnej, pozór czynności, która ma swoje umocowanie w konstytucji i w ustawie. Pozór! Wszystko po to, żeby ogłupić Polaków” - dodał członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pod patronatem Włodzimierza Czarzastego pseudoślubowanie osób, które izba niższa parlamentu wybrała do Trybunału Konstytucyjnego. Takie ślubowanie odbiera prezydent RP, którego w sali kolumnowej Sejmu nie było, przez co autoślubowanie nie ma żadnych skutków prawnych.
To przede wszystkim tragedia dla państwa polskiego, dla powagi instytucji państwa. Pierwszą sankcję mogą im wymierzyć obywatele. Osoby odpowiedzialne za to, co się wydarzyło wczoraj powinny zostać ukarane przez obywateli przy urnach wyborczych. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Powinni odejść w niebyt polityczny, towarzysz marszałek Czarzasty i jego Nowa Lewica
— powiedział w Telewizji wPolsce24 sędzia Maciej Nawacki, który zgodził z red. Tadeuszem Płużańskim, że taki sam los powinien spotkać Donalda Tuska i jego Koalicję Obywatelską.
Panu eksmarszałkowi Hołowni obywatele już chyba wymierzyli karę, bo odchodzi w niebyt polityczny i pewnie wróci do pracy w TVN, a może spróbuje się nawrócić i znów będzie obwoźnym kaznodzieją, który kiedyś sprzedawał swoje książki po parafiach
— dodał.
Pozór czynności legalnej
Sędzia Nawacki, który zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa w mocnych słowach ocenił to, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie. Przypomniał czasy rozkładu państwa w okresie rozbiorowym.
To był wstyd! Przyrównałem to wszystko do Sejmu grodzieńskiego, także haniebnego Sejmu w historii Polski, jednego z sejmów rozbiorowych. Był on na tyle haniebny, że miał miejsce już po Targowicy i każdy wiedział, do czego to do zmierza, a w tle były negocjacje mające na celu odstąpienie terytorium Polski Rosji i Prusom. Żaden polski patriota, polski poseł, senator nie powinien brać w tym udziału. I teraz mamy podobną sytuację. Część Sejmu mamy taką kompradorską, która ślubuje Unii Europejskiej, a nie Polsce, która nie przestrzega konstytucji
— stwierdził gość Telewizji wPolsce24.
Stworzono pozór czynności legalnej, pozór czynności, która ma swoje umocowanie w konstytucji i w ustawie. Pozór! Wszystko po to, żeby ogłupić Polaków, żeby ludzie sądzili, że to jest wszystko lege artis, bo biorą w tym udział marszałek Sejmu, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, choć jeden z nich właśnie zjadł własny język, zupełnie co innego pisał wcześniej w komentarzach
— zauważył. Były prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie skrytykował próby pokrętnego szukania nowych znaczeń zwrotu „wobec prezydenta”. To określenie przesądza o sposobie złożenia ślubowania sędziego TK, które przyjmuje prezydent RP.
Podstawową rzeczą jest język polski. Jesteśmy nosicielami języka polskiego, który jest elementem naszej tożsamości narodowej. I „wobec” oznacza w obecności, nie trzeba kombinować. Nie wiem, jak inaczej można byłoby zinterpretować słowo „wobec”. Można też użyć zwrotu „wobec bezprawia należy wyciągnąć konsekwencje względem osób biorących udział w tego rodzaju cyrku”.
— oświadczył sędzia.
Poważna odpowiedzialność karna
Warto przypomnieć, że ciągle toczy się postępowanie o zamach stanu z udziałem wysokich urzędników państwa oraz niektórych sędziów. Rozpoczął je zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski. Zostało mu ono odebrane, a on sam został zawieszony na 14 miesięcy. W ocenie sędziego Nawackiego to, co zrobiono wczoraj w Sejmie - pseudoślubowanie osób wybranych do TK - kwalifikuje się jako kolejny element tego zamachu.
To jest jeden z elementów toczącego się postępowania z zawiadomienia, które już dawno temu złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego o zamachu stanu. To jest jeden z kolejnych elementów, kolejna cegiełka więcej. Tam grozi surowa odpowiedzialność, bo traktowane to jest jako zbrodnia, czyli 25 lat i więcej, pozbawienia wolności. Konsekwencje tego rodzaju zachowań są naprawdę daleko idące. I one powinny nastąpić
— stwierdził gość Telewizji wPolsce24.
I to mają być sędziowie niezawiśli?
We wczorajszym pseudoślubowaniu wzięli udział także sędziowie Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska. Kilka dni wcześniej oboje ślubowali wobec prezydenta RP. Dlaczego zatem zdecydowali się wziąć udział w cyrku, który przygotował marszałek Włodzimierz Czarzasty?
Szczególnie zbulwersowało mnie postępowanie dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy już złożyli przyrzeczenie wobec prezydenta. Powtórzyli rotę ślubowania. Zastanówmy się, czy oni uznają, że ślubowanie złożone wobec pana prezydenta jest nieważne, nieskuteczne, nieistotne, bagatelne? Jak to oddać? Jak poważnie traktują instytucje państwa, jak poważnie będą traktować jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który spłynie przykładowo od pana prezydenta celem zbadania na przykład zgodności z konstytucją określonego aktu prawnego, skoro zignorowali najwyższy urząd w państwie, pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
— powiedział sędzia Nawacki.
Z doświadczenia osoby, która przez 8 lat ocenia kandydatów na najwyższe urzędy sędziowskie w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym mogę powiedzieć, że te osoby kwalifikowały się według swojego dorobku zawodowego do objęcia funkcji sędziego sądu rejonowego przynajmniej
— dodał i odniósł się także do słów Anny Korwin-Piotrowskiej - jedna z czterech osób wybranych przez Sejm do TK, która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta. Stwierdziła ona, że ustawa regulująca kwestię ślubowania zawiera jedynie przepis, który tak naprawdę odnosi się do pewnego ceremoniału, pewnego symbolu. Nie należy zatem traktować go zgodnie z wykładnią literalną.
Pani sędzia nie zrzekła się urzędu sędziego Sądu Powszechnego, a tych dwóch funkcji nie można pełnić razem, nie można jednocześnie na dwóch krzesłach siedzieć. Chyba nie traktowała poważnie swojego zaprzysiężenia w w Sejmie i ciekawe czy teraz pobierze wynagrodzenie sędziego Sądu Powszechnego. Z drugiej strony czego się spodziewać po osobie, która była w jednym stowarzyszeniu sędziowskim razem z eksędzią agentem białoruskim Tomaszem Szmydtem. To wskazuje z jakimi osobami mamy do czynienia
— przypomniał sędzia Maciej Nawacki.
Robert Knap/wPolsce24
