„Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie” - napisał Donald Tusk na portalu X. Komentujący zwracają uwagę, że za sprawą nowych informacji ws. Romana Giertycha i jego powiązaniach z Rosjanami, w Warszawie mamy Moskwę…
Dziś przypada 16. rocznica Katastrofy Smoleńskiej, ale Donald Tusk przyzwyczaił, że nie uszanuje żadnej świętości. Zamiast tego szef Koalicji 13 Grudnia skupił się na jutrzejszyvh wyborach na Węgrzech i zaatakował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
„Rosyjskie powiązania Romana Giertycha”
Po wpisie Tuska pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Wiele z nich nawiązuje do kolejnych rewelacji o Romanie Giertychu i jego powiązaniach z Rosjanami.
Słowa godne naczelnego hejtera, nie Premiera państwa. Przeżyliśmy Ruska - przeżyjemy Tuska
— skomentował europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Tymczasem w Warszawie mamy Moskwę
— stwierdził poseł PiS Sebastian Kaleta.
Dziś w Warszawie panuje folwark zwierzęcy: koń z foką. Czytał Pan?
— dodał europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Komuś w zeszłym roku nie wyszedł Bukareszt w Warszawie raczej
— przypomniał poseł PiS Paweł Szrot.
Wielu Polaków czeka, aż zobaczy pana w Berlinie!
— zapewnił dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
Na razie to mamy Moskwę i rosyjskie powiązania Romana Giertycha, czyli bliskiego człowieka Tuska…
— wskazał dziennikarz „WP” Szymon Jadczak.
Dzisiaj mamy 16. rocznicę Warszawy w Smoleńsku
— napisała Marzena Paczuska.
Jak na razie to mamy Moskwę w Warszawie
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
xyz/X
