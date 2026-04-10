Leśkiewicz: Sprawa sędziów TK nie jest zakończona. Prezydent poprosi Trybunał o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Rafał Leśkiewicz / autor: PAP/Albert Zawada
Rafał Leśkiewicz / autor: PAP/Albert Zawada

Do momentu rozstrzygnięcia przez TK sporu kompetencyjnego między prezydentem, a Sejmem sprawa sędziów TK nie jest zakończona - podkreślił dzisiaj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że do kancelarii prezydenta trafiły dokumenty od sędziów TK, ale - jak ocenił - „nie mają one mocy prawnej”

Prezydent nie uznaje tego, co wydarzyło się w Sejmie”

Wczoraj, podczas uroczystości w Sejmie, sześcioro wybranych sędziów TK złożyło pseudoślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie w biurze podawczym KPRP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, a po złożeniu dokumentów wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Po spotkaniu w TK prezes Trybunału Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się z dwojgiem sędziów TK i z „czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK”. Poinformował, że dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy, a jak dodał - cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent Nawrocki żadną miarą nie uznaje tego, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, za ślubowanie. Zapowiedział, że prezydent w najbliższych dniach złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem, co do kwestii tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK.

Dokumenty bez mocy prawnej

Rzecznik Leśkiewicz pytany dziś w radiu Zet, czy na biurko prezydenta dotarły dokumenty od nowych sędziów TK odparł, że trafiły one do kancelarii prezydenta, ale - jak zaznaczył - „nie mają one żadnej mocy prawnej”.

Na pytanie, czy prezydent rozważa jeszcze zaproszenie do siebie i przyjęcie ślubowania od pozostałej czwórki sędziów Leśkiewicz odparł, że prezydent cały czas analizuje kwestie prawne związane z wyborem tej czwórki sędziów TK.

Ale żeby dopełnić formalności potrzebne są jeszcze dwa elementy, to znaczy złożenie ślubowania wobec prezydenta i przystąpienie do obowiązków służbowych, a to przystąpienie gwarantuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. (…) Tych dwóch elementów nie było

— dodał.

Według Leśkiewicza, „przede wszystkim prezydent musi zważyć wszystkie kwestie prawne i wątpliwości prawne, które się pojawiły w toku wyboru sędziów TK”.

Wczoraj minister Zbigniew Bogucki wyraźnie powiedział, że pan prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę w trybie art. 189 Konstytucji, czyli poprosi TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. I dopiero w momencie, kiedy ten spór kompetencyjny zostanie rozstrzygnięty i zostanie podjęta decyzja przez TK pan prezydent, jako strażnik konstytucji, do tej decyzji TK się zastosuje

— podkreślił rzecznik prezydenta.

Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie tych wątpliwości w trybie art. 189 konstytucji do tego momentu sprawa nie jest zakończona

— dodał.

Sędziowie wystąpili w farsie”

Jednocześnie rzecznik prezydenta podkreślił, że szef KPRP nie przekreślił żadnego z sędziów, mówiąc o ich zrzeczeniu się stanowiska.

Pan minister Bogucki niczego nie przekreślił […] powiedział, że to może być tak traktowane, jako zrzeczenie się stanowiska, ponieważ oni nie wystąpili przed Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i wobec prezydenta nie złożyli ślubowania, wystąpili w farsie

— wyjaśniał Rafał Leśkiewicz w Radiu ZET

Opinie pytanych przez PAP konstytucjonalistów o wczorajszej uroczystości w Sejmie i jej skutkach prawnych są sprzeczne. Konstytucjonalista Marek Chmaj - uważa, że spełniono wymogi ustawowe ślubowania sędziego TK. Z kolei prof. Ryszard Piotrowski podkreślił, że rola prezydenta przy ślubowaniu sędziów TK jest aktywna, więc wczorajsza procedura była pozaprawna, a udział w niej może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną nowych sędziów.

SC/PAP/X

