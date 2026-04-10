„Mogę dzisiaj. Zagłosowałam na Karola Nawrockiego w II turze” - przyznała posłanka Paulina Matysiak, pytana przez Roberta Mazurka z Kanału Zero o to, kiedy się publicznie przyzna do tego, że w II turze wyborów głosowała na Karola Nawrockiego.
Mogę dzisiaj. Zagłosowałam na Karola Nawrockiego w II turze
— powiedziała.
Dopytywana o powód swojej decyzji odpowiedziała:
Uważałam, że z dwójki kandydatów to jest lepszy kandydat. Po prostu. Myślę, że jest dobrym prezydentem. Nie wszystkie decyzje pana prezydenta mi się podobają, też o nich często mówię.
Na uwagę, że jednak głosują na Nawrockiego nie wiedziała, jaka to będzie kandydatura, Matysiak wyjaśniła, że nie chciała, aby cała władza w kraju wpadła w ręcę Koalicji Obywatelskiej.
Wtedy uważałam, że będzie bardzo źle, jeżeli prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski, głównie z tego powodu zmonopolizowania władzy przez Koalicję Obywatelską. I stąd taka decyzja. Wtedy nikt nie wiedział, jaka będzie to prezydentura. (…) Można było to wnioskować po kampanii wyborczej. (…) Niesamowite jest to, że mimo takiego zaplecza Rafał Trzaskowski przegrał
— powiedziała.
Mazurek podkreślił, że to jednak Trzaskowski, choć tego zbytnio nie deklarował w kampanii wyborczej, jest światopoglądowo bliżej lewicy niż Nawrocki.
W tych sprawach obyczajowych, to pełna zgoda, natomiast moim zdaniem to absolutnie nie przesądzało tych decyzji dot. tego na kogo zagłosuję. Dla mnie kluczowe tematy w polityce, to tematy, które są blisko ludzi, czyli te, które dot. transportu, pracy, naszego codziennego życia i miałam przeświadczenie, że Karol Nawrocki lepiej się tutaj sprawdzi
— przyznała.
kk/X/Kanał Zero
