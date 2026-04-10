Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w bezczelny sposób próbował zamknąć usta Kancelarii Prezydenta RP, która mocno krytykuje pseudoślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którego świadkami byliśmy w Sejmie. „Od dziś w tej sprawie nie interesuje mnie stanowisko Kancelarii Prezydenta” - powiedział w TVN 24.
Nie interesuje mnie to, co mówi pan Bogucki. Od dziś w tej sprawie nie interesuje mnie stanowisko Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta nie jest od interpretowania prawa
— wskazywał Czarzasty, najwidoczniej uznając, że Sejm jest organem odpowiednim do interpretowania prawa.
I nie będziemy jako Kancelaria Sejmu odpowiadali już na żadne zaczepki. Ten czas się skończył. Dzisiaj wobec prezydenta sędziowie złożyli przysięgę
— kontynuował, broniąc pseudoślubowania w Sejmie.
Najpierw PiS konsekwentnie z panem prezydentem Dudą i z panem prezydentem Nawrockim rozmontował system sprawiedliwości w Polsce. Ktoś musi go wreszcie naprawić. Ktoś wreszcie musi powiedzieć: „dosyć tego działania po waszej stronie”. Jedną z osób, która mówi to twardo, jestem ja
— zapewniał.
Swoim buńczucznym oświadczeniem Czarzasty chwalił się w swoich mediach społecznościowych.
Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP
Przypominamy, że szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej zabrał głos na temat pseudoślubowania sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, które miało miejsce w Sejmie.
Mimo, że prezydent jest absolutnie przekonany co do tego, że tego rodzaju działania naruszają artykuły: 2, 4, 7, 10, 126 konstytucji, to prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym, tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 konstytucji
— wskazał.
Czytaj także
Adrian Siwek/X/TVN24
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.