WIDEO

Bezczelność Czarzastego wybiła poza skalę! Pseudoślubowanie? "Od dziś sprawie nie interesuje mnie stanowisko Kancelarii Prezydenta"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czarzasty zaatakował Kancelarię Prezydenta.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w bezczelny sposób próbował zamknąć usta Kancelarii Prezydenta RP, która mocno krytykuje pseudoślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którego świadkami byliśmy w Sejmie. „Od dziś w tej sprawie nie interesuje mnie stanowisko Kancelarii Prezydenta” - powiedział w TVN 24.

Nie interesuje mnie to, co mówi pan Bogucki. Od dziś w tej sprawie nie interesuje mnie stanowisko Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta nie jest od interpretowania prawa

— wskazywał Czarzasty, najwidoczniej uznając, że Sejm jest organem odpowiednim do interpretowania prawa.

I nie będziemy jako Kancelaria Sejmu odpowiadali już na żadne zaczepki. Ten czas się skończył. Dzisiaj wobec prezydenta sędziowie złożyli przysięgę

— kontynuował, broniąc pseudoślubowania w Sejmie.

Najpierw PiS konsekwentnie z panem prezydentem Dudą i z panem prezydentem Nawrockim rozmontował system sprawiedliwości w Polsce. Ktoś musi go wreszcie naprawić. Ktoś wreszcie musi powiedzieć: „dosyć tego działania po waszej stronie”. Jedną z osób, która mówi to twardo, jestem ja

— zapewniał.

Swoim buńczucznym oświadczeniem Czarzasty chwalił się w swoich mediach społecznościowych.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP 

Przypominamy, że szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej zabrał głos na temat pseudoślubowania sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, które miało miejsce w Sejmie.

Mimo, że prezydent jest absolutnie przekonany co do tego, że tego rodzaju działania naruszają artykuły: 2, 4, 7, 10, 126 konstytucji, to prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym, tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 konstytucji

— wskazał.

Czytaj także

Adrian Siwek/X/TVN24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych