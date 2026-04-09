Kim jest notariusz od pseudoślubowania? Szynkowski vel Sęk: "Używany po to, żeby pozornie zalegalizować"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Notariusz przyjął ślubowania od sędziów TK
Okazuje się, że notariusz, który brał udział w sejmowym cyrku związanym z pseudoślubowaniem sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego to Dariusz Kramarz, który jawi się jako gorący sympatyk rządu.

Portal Niezalezna.pl ujawnił, że notariusz Dariusz Kramarz to gorący zwolennik ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Na Facebook należy on m.in. do grupy: „Waldemar Żurek Prokurator Generalny #Rozlicza”. Według portalu mediach społecznościowych prezentuje się jako wielki fan telewizji TVN.

Grupa, do której należy polityk, publikuje treści wychwalające rząd Donalda Tuska i krytykujące polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Pozorne zalegalizowanie

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych.

Ciekawy jest w tym kabarecie pseudoślubowania wątek notariusza…

— wskazał.

Co tam robił, skoro nie może poświadczać czynności publicznoprawnych? Po co był potrzebny (bo opinia publiczna uważa, że jak gdzieś jest notariusz, to sprawa jest poważna i ważna)?

— pytał.

Notariusz używany po to, żeby pozornie zalegalizować cos, co od początku pachnie bardzo brzydko, niczym w „Weselu” Smarzowskiego…

— podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.

as/X/Niezalezna.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych