Okazuje się, że notariusz, który brał udział w sejmowym cyrku związanym z pseudoślubowaniem sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego to Dariusz Kramarz, który jawi się jako gorący sympatyk rządu.
Portal Niezalezna.pl ujawnił, że notariusz Dariusz Kramarz to gorący zwolennik ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Na Facebook należy on m.in. do grupy: „Waldemar Żurek Prokurator Generalny #Rozlicza”. Według portalu mediach społecznościowych prezentuje się jako wielki fan telewizji TVN.
Grupa, do której należy polityk, publikuje treści wychwalające rząd Donalda Tuska i krytykujące polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego.
Pozorne zalegalizowanie
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych.
Ciekawy jest w tym kabarecie pseudoślubowania wątek notariusza…
— wskazał.
Co tam robił, skoro nie może poświadczać czynności publicznoprawnych? Po co był potrzebny (bo opinia publiczna uważa, że jak gdzieś jest notariusz, to sprawa jest poważna i ważna)?
— pytał.
Notariusz używany po to, żeby pozornie zalegalizować cos, co od początku pachnie bardzo brzydko, niczym w „Weselu” Smarzowskiego…
— podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.
as/X/Niezalezna.pl
