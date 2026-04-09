Anna Korwin-Piotrowska - jedna z czwórki sędziów TK, którzy nie zostali dopuszczeni do pracy w TK po pseudozaprzysiężeniu w Sejmie - zapowiedziała, że prawdopodobnie złożą oni pozew do sądu pracy o dopuszczenie ich do wykonywania pracy. Zadeklarowała też, że będzie stawiać się w pracy w Trybunale.
Podczas absurdalnej uroczystości w Sejmie, sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło pseudoślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie w biurze podawczym KPRP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, chociaż ten nie wziął udziału w tym cyrku i kategorycznie się mu przeciwstawiał, a po złożeniu dokumentów w Kancelarii Prezydenta wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko Święczkowskiego
Przebieg wizyty w TK zrelacjonowała w TVN24 Korwin-Piotrowska. Jak przekazała, czwórka sędziów złożyła w TK oświadczenia majątkowe i inne dokumenty potrzebne dla podjęcia pracy, a każde z nich zostało zaproszone na indywidualne spotkanie z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim.
Jak relacjonowała, Święczkowski miał wyrazić nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zaprosi czwórkę sędziów i odbierze od nich ślubowania; przekazał jednocześnie - co potem powtórzył na konferencji prasowej - że dopóki nie otrzyma informacji z Kancelarii Prezydenta o skutecznym złożeniu ślubowania przez czwórkę sędziów, to nie zagwarantuje im warunków do wykonywania pracy.
Pozew
Korwin-Piotrowska powiedziała, że - jej zdaniem - skutecznie złożyła ślubowanie. Zadeklarowała też, że wraz z pozostałymi sędziami będzie się stawiać do pracy w TK i wyraziła oczekiwanie, że prezes Trybunału przydzieli sędziom gabinety i zagwarantuje warunki do pracy.
Zapowiedziała też, że sędziowie najprawdopodobniej podejmą kroki, które „wydają się być jedynymi skutecznymi”.
Prawdopodobnie złożymy pozew do sądu pracy o dopuszczenie nas do wykonywania tych czynności
— zapowiedziała.
Zauważyła, że sędziowie TK są związani z instytucją m.in. stosunkiem służbowym, „typowo pracowniczym”.
Uważamy, że droga sądowa nam przysługuje
— stwierdziła.
Co z dotychczasowym stanowiskiem?
Sędzia została także spytana, czy zrzekła się stanowiska sędzi w sądzie powszechnym. Odpowiedziała przecząco i zaznaczyła, że przepisy nie nakładają takiego obowiązku na sędziego, który obejmuje funkcję sędziego TK.
Tak samo nie wymagają też zrzeczenia się urzędu sędziego sądu powszechnego przy objęciu urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Praktyką było, że sędziowie sądów powszechnych, którzy obejmowali funkcje w Sądzie Najwyższym, nie zrzekali się swoich funkcji
— powiedziała.
Zadeklarowała jednak, że po dopuszczeniu do pracy w TK przez prezesa Trybunału, jeżeli będą tego wymagały „względy praktyczne”, to jest gotowa zrzec się swojej funkcji prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
Jasne stanowisko prezydenta
Podczas wieczornej konferencji prasowej szef KPRP Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent Nawrocki „żadną miara nie uznaje tego, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie za ślubowanie”. Zapowiedział też, że prezydent w najbliższych dniach złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK.
Adrian Siwek/PAP
