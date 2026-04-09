Mec. Bartosz Lewandowski na platformie X ocenił, że strona rządowa i cztery osoby wybrane na sędziów TK przez Sejm tak naprawdę sami sobie zaszkodzili dzisiejszą uroczystością w Sejmie. „Wpadli w pułapkę, z której nie ma już wyjścia” - zaznaczył mec. Lewandowski. W jego ocenie teraz wszystkie karty w ręku ma prezydent Karol Nawrocki.
Czego byśmy nie powiedzieli, prezydent Karol Nawrocki i jego Kancelaria właśnie ograli stronę rządową pod względem politycznym i prawnym, a 4 wybranych kandydatów na sędziów, biorąc udział w dzisiejszym wydarzeniu organizowanym przez Marszałka Włodzimierza Czarzastego, wpadli w pułapkę, z której nie ma już wyjścia
— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
„Ich status jest obarczony wadą dyskwalifikującą”
Fakt złożenia „ślubowania” z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z 2016 r. o statusie sędziów TK i nie w obecności prezydenta RP jest oczywistą wadą, która nie może skutkować przyjęciem, że doszło do nawiązania stosunku służbowego sędziego TK zgodnie z art. 5. Tym samym mamy osoby, które obecnie nie mogą orzekać
— zaznaczył prawnik.
Jeśli strona rządowa twierdzi inaczej, to dla każdego człowieka, który przeczyta ustawę jasne jest, że nie są to prawidłowo powołani i umocowani sędziowie. Będą na zawsze sędziami-nie sędziami. Tym samym ich status jest obarczony wadą dyskwalifikującą, którą może „naprawić” jedynie złożenie ślubowania „wobec Prezydenta”
— stwierdził.
Dwa scenariusze
Mec. Bartosz Lewandowski przedstawił dwa możliwe scenariusze w sytuacji, gdyby prezydent teraz, po swoistym przedstawieniu teatralnym w Sali Kolumnowej w Sejmie, zaprosił teraz czwórkę osób wybranych przez Sejm do TK do złożenia ślubowania wobec niego w Pałacu Prezydenckim.
A) Jeśli przyjdą, to oznaczałoby, że sami uznają siebie za wadliwie umocowanych do orzekania, a złożone „ślubowanie” w obecności dziennikarzy TVP „w likwidacji” nie jest wystarczające
B) Nie przyjdą, to będzie oznaczało to odmowę złożenia ślubowania, co skutkuje zrzeczeniem urzędu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy ustawy z 2016 r. o statusie sędziów TK
Szach i mat!
— podkreślił prawnik.
tkwl/X
