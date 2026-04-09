„Gdyby konsekwencji nie było, to moglibyśmy się pośmiać i wyszłoby nam na zdrowie. A konsekwencje mogą być duże, jednoznacznie negatywne. Gdyby doszło do tego, że ci państwo, którzy nie złożyli przyrzeczenia, a więc pogwałcili nie tylko art. 4 ustawy, ale także i konstytucję" - wskazał w rozmowie z Telewizją wPolsce24 dr Łukasz Piebiak, sędzia ze Stowarzyszenia Sędziowie RP.
W rozmowie z redaktorami Łukaszem Jankowskim i Martą Kielczyk prawnik był pytany, czy złożyłby ślubowanie wobec prezydenta w obecności marszałka Sejmu?
Gdyby pan marszałek Sejmu przyszedł do Kancelarii Prezydenta RP i został zaproszony, to proszę bardzo, ale wobec prezydenta, to znaczy: pan prezydent by mnie zaprosił, to oczywiście przyjąłbym tę godność
— wskazał dr Piebiak.
Ale skoro tam pana prezydenta nie było, no to nie było obecności. „Wobec” znaczy przecież „w obecności”. A tam nawet nie odpalili hologramu pana prezydenta Nawrockiego ani, nie wiem, nie przywieźli jakiegoś tekturowego, jak kiedyś z Trzaskowskim jeździli. I to jest jakiś happening mało smaczny, bo odnoszący się do jednego z ważniejszych organów w państwie i chyba najważniejszego organu sądowego
— dodał.
Poważne, negatywne konsekwencje
Gdyby konsekwencji nie było, to moglibyśmy się pośmiać i wyszłoby nam na zdrowie. A konsekwencje mogą być duże, jednoznacznie negatywne. Gdyby doszło do tego, że ci państwo, którzy nie złożyli przyrzeczenia, a więc pogwałcili nie tylko art. 4 ustawy, ale także i konstytucję, przynajmniej w interpretacji Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wyraźnie stwierdzono, że elementem procedury powołania sędziego jest odebranie przyrzeczenia od tegoż sędziego. A skoro to przyrzeczenie zarówno w obecnej ustawie, jak i przez lata była ta sama rota i było oczywiste, że wobec prezydenta Rzeczypospolitej, to jeżeli ktoś nie złożył tego przyrzeczenia w taki sposób, jak tego wymaga konstytucja i ustawa precyzuje, to po prostu sędzią nie jest
— zwrócił uwagę Piebiak.
W związku z tym mamy dzisiaj czterech sędziów trybunalskich-uzurpatorów, właściwie czwórkę, a tak naprawdę dwójkę sędziów Sądów Powszechnych, bo nie słyszałem, żeby Anna Korwin-Piotrowska albo Krystian Markiewicz złożyli urząd sędziego w sądach, gdzie orzekali. Nie ma dokumentu, a przynajmniej do tej pory o takim nie słyszałem, który by pokazywał, że sędzia Markiewicz złożył oświadczenie, że zrzeka się urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Jest zatem sędzią sądu powszechnego
— przypomniał.
„Realna jest też ocena prawno-karna”
Na jakiej podstawie można uznać, że czas prezydenta na decyzję już minął?
Nie ma takiej podstawy. Znowu powrócę do słynnego orzeczenia, ono się pojawia w domenie publicznej, bo to było orzeczenie, na które się przez ostatnie 8 czy 9 lat powoływała Platforma Obywatelska K34 /15. W tymże orzeczeniu stwierdzono, że musi być złożone przyrzeczenie i bez tego nie staje się ktoś sędzią Trybunału Konstytucyjnego
— ocenił gość Telewizji wPolsce24.
Wszyscy państwo widzieli, ja również, że jeden z posłów PiS zauważył: ale pana prezydenta nie ma. W mojej ocenie ci ludzie, po pierwsze: doprowadzili do unieważnienia tego wyboru poprzez to, co dzisiaj zrobili. Po drugie: tak naprawdę wszyscy czworo popełnili co najmniej delikty dyscyplinarne. Rzecznicy dyscyplinarni też nie są ślepi. Realna jest też ocena prawno-karna, ale dopóki w prokuraturze króluje uzurpator Korneluk, to wiadomo że prokuratura nic nie zrobi
— podsumował dr Łukasz Piebiak.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757619-slubowanie-przed-czarzastym-piebiak-malo-smaczny-happening
