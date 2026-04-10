Muzyk Kazik Staszewski, lider KULT-u, w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim na kanale YouTube „Rymanowski Live” zdradził, że mimo początkowej niechęci zdecydował się wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich i zagłosować na Karola Nawrockiego. Przekonał go do tego… pamiętny wywiad premiera Donalda Tuska w Polsat News, gdzie premier m.in. powoływał się na słowa patocelebryty Jacka Murańskiego, aby uderzyć w ówczesnego kandydata obywatelskiego na prezydenta.
W pierwszej głosowałem na swojego kandydata, w drugiej wybrałem mniejsze zło
— zdradził Kazik Staszewski.
Kto jest tym mniejszym złem?
No przecież nie Trzaskowski
— odparł uśmiechając się muzyk. Przyznał, że zagłosował na Karola Nawrockiego.
Nie chciałem, żeby jedna opcja polityczna zamknęła koło i miała pełną swobodę robienia co chce
— podkreślił Staszewski.
Udział w II turze wyborów
Miałem nie iść na drugą turę
— wyznał Kazik.
Co przekonało lidera KULT-u, by jednak zagłosować? Okazuje się, że… kluczowy był wywiad Donalda Tuska, udzielony red. Bogdanowi Rymanowskiemu na antenie Polsat News. Tusk uderzał podczas niego na oślep z Karola Nawrockiego, podpierając się nawet słowami patocelebryty Jacka Murańskiego.
Wywiad premiera Tuska u Ciebie mnie przekonał, że to już jest taka panika i taka jazda, rozedrganie, że jest to dzwonek alarmowy, nie można na to pozwolić
— mówił Kazik Staszewski.
Kazik: Nowy prezydent na razie mi się podoba
Muzyk nie ukrywał, że z perspektywy czasu nie żałuje swojego głosu oddanego na Karola Nawrockiego.
Nowy prezydent mi się jak dotychczas podoba. Cieszy mnie, że się w dużym stopniu dystansuje od Prawa i Sprawiedliwości i sprawia wrażenie, że jest takim kimś, kto jednak jest dużo bardziej samodzielny i dużo bardziej taki kreatywny od poprzedniego prezydenta, który był pełną pomyłką
— powiedział Kazik.
tkwl/X
