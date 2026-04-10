Kazik zdradził, na kogo głosował w wyborach prezydenckich! Dlaczego poszedł na II turę? Zaskakujący powód. Chodzi o wywiad w TV

autor: Wikimedia Commons/Bieniecki Piotr/CC BY-SA 4.0
Muzyk Kazik Staszewski, lider KULT-u, w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim na kanale YouTube „Rymanowski Live” zdradził, że mimo początkowej niechęci zdecydował się wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich i zagłosować na Karola Nawrockiego. Przekonał go do tego… pamiętny wywiad premiera Donalda Tuska w Polsat News, gdzie premier m.in. powoływał się na słowa patocelebryty Jacka Murańskiego, aby uderzyć w ówczesnego kandydata obywatelskiego na prezydenta.

W pierwszej głosowałem na swojego kandydata, w drugiej wybrałem mniejsze zło

— zdradził Kazik Staszewski.

Kto jest tym mniejszym złem?

No przecież nie Trzaskowski

— odparł uśmiechając się muzyk. Przyznał, że zagłosował na Karola Nawrockiego.

Nie chciałem, żeby jedna opcja polityczna zamknęła koło i miała pełną swobodę robienia co chce

— podkreślił Staszewski.

Udział w II turze wyborów

Miałem nie iść na drugą turę

— wyznał Kazik.

Co przekonało lidera KULT-u, by jednak zagłosować? Okazuje się, że… kluczowy był wywiad Donalda Tuska, udzielony red. Bogdanowi Rymanowskiemu na antenie Polsat News. Tusk uderzał podczas niego na oślep z Karola Nawrockiego, podpierając się nawet słowami patocelebryty Jacka Murańskiego.

Wywiad premiera Tuska u Ciebie mnie przekonał, że to już jest taka panika i taka jazda, rozedrganie, że jest to dzwonek alarmowy, nie można na to pozwolić

— mówił Kazik Staszewski.

Kazik: Nowy prezydent na razie mi się podoba

Muzyk nie ukrywał, że z perspektywy czasu nie żałuje swojego głosu oddanego na Karola Nawrockiego.

Nowy prezydent mi się jak dotychczas podoba. Cieszy mnie, że się w dużym stopniu dystansuje od Prawa i Sprawiedliwości i sprawia wrażenie, że jest takim kimś, kto jednak jest dużo bardziej samodzielny i dużo bardziej taki kreatywny od poprzedniego prezydenta, który był pełną pomyłką

— powiedział Kazik.

