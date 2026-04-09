Dzisiejsze „ślubowanie” kandydatów do TK, złożone bezprawnie w Sejmie, rzekomo „wobec prezydenta”, którego na sali nie było, wywołało falę komentarzy. Na sprzeczność takich działań z konstytucją zwracali uwagę m.in. dziennikarze, prawnicy i politycy. „Marszałek Czarzasty złamał dziś prawo” - napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz naszej redakcji. „Konstytucja, na litość Boską!” - podkreśla prof. Czarnek, kandydat PiS na premiera w nagraniu opublikowanym na X.
Zebraliśmy dla Państwa najciekawsze komentarze dziennikarzy, prawników i polityków na temat sytuacji, której byliśmy dziś świadkami w Sejmie.
„Cyrk odjechał, wiadomo kogo zostawili”
Marszałek Czarzasty złamał dziś prawo. Zostanie za to kiedyś surowo ukarany
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl.
„Proszę o złożenie ślubowania wobec prezydenta”. Głos z sali: Ale nie ma prezydenta. Ok, anyway. Cyrk odjechał, wiadomo kogo zostawili
— skomentowała dziennikarka Zuzanna Pieczyńska.
W sumie fraza: „Ale nie ma pana prezydenta” na szansę wejść z przytupem do języka potocznego
— ocenił publicysta Sławomir Jastrzębowski.
„Kolejny etap zamachu stanu!”
Moje pytanie brzmi: Czy dwoje sędziów sądu powszechnego zrzekło się już swoich urzędów ?
— pyta Stowarzyszenie Sędziowie RP.
Czego byśmy nie powiedzieli prezydent Karol Nawrocki i jego Kancelaria właśnie ograli stronę rządową pod względem politycznym i prawnym, a 4 wybranych kandydatów na sędziów, biorąc udział w dzisiejszym wydarzeniu organizowanym przez Marszałka Włodzimierza Czarzastego, wpadli w pułapkę, z której nie ma już wyjścia. Fakt złożenia „ślubowania” z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z 2016 r. o statusie sędziów TK i nie w obecności prezydenta jest oczywistą wadą, która nie może skutkować przyjęciem, że doszło do nawiązania stosunku służbowego sędziego TK zgodnie z art. 5. Tym samym mamy osoby, które obecnie nie mogą orzekać. Jeśli strona rządowa twierdzi inaczej, to dla każdego człowieka, który przeczyta ustawę jasne jest, że nie są to prawidłowo powołani i umocowani sędziowie. Będą na zawsze sędziami-nie sędziami. Tym samym ich status jest obarczony wadą dyskwalifikującą, którą może „naprawić” jedynie złożenie ślubowania „wobec Prezydenta”.A co stałoby się, gdyby Pan Prezydent np. teraz zaprosił 4 sędziów do Pałacu?A) jeśli przyjdą, to oznaczałoby, że sami uznają siebie za wadliwie umocowanych do orzekania, a złożone „ślubowanie” w obecności dziennikarzy TVP „w likwidacji” nie jest wystarczające. B) nie przyjdą, to będzie oznaczało to odmowę złożenia ślubowania, co skutkuje zrzeczeniem urzędu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy ustawy z 2016 r. o statusie sędziów TK. Szach i mat!
— napisał adwokat Bartosz Lewandowski.
Historyczny „cyrk”w Sejmie! To kolejny etap zamachu stanu! Sejm nie może „zastąpić” Prezydenta przy ślubowaniu sędziów i to z kilku powodów: sam wybór przez Sejm NIE kończy procedury powołania. Status sędziego nie powstaje „automatycznie” dopiero ślubowanie pozwala objąć urząd. Ślubowanie to nie ceremonia. To czynność ustrojowa, która zamyka procedurę i uruchamia stosunek służbowy. Ale: nie można go „obejść”. Ślubowanie musi być złożone wobec Prezydenta. Notariusz nic tu nie zmienia. Nie tworzy skutków prawnych, tylko je dokumentuje. Nie działa w sferze ustrojowej. Wniosek: Bez ślubowania przed Prezydentem nie ma pełnego statusu sędziego TK. Ale też nie ma drogi „zastępczej”
— skomentowała sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
ŚLUBOWANIE sędziów TK DZIŚ… Obejście prawa i uprawnień Prezydenta. Drwina ze”ślubowania” i Prezydenta. „Ślubowanie” PRZED marsz.Czarzastym w Sejmie,pod UE flagami na „przestrzeganie”??? Konstytucji RP”…
— napisała prof. Krystyna Pawłowicz, sędzia TK w stanie spoczynku.
„Happening, a nie ślubowanie”
Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania. Sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać
— wskazał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.
To co dziś wydarzyło się w Sejmie było happeningiem, a nie ślubowaniem. Bez ślubowania antysędziowie nie mogą orzekać. Władza próbuje stworzyć fakty dokonane, ignorując obowiązujące przepisy. To już nie jest tylko „spór o TK”, to jest test: czy w Polsce jeszcze obowiązuje prawo, czy tylko siła
— ocenił przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.
Zamach na praworządność w Polsce osiąga najwyższy z możliwych poziomów. Trzeba bronić Polski!
— napisał na portalu X prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera RP, dołączając nagranie, które rozpoczyna się słowami:
„Konstytucja, na litość Boską!”.
To, co przygotował towarzysz Czarzasty, całe to prezydium Sejmu i byli prezesi TK, to jest największe pogwałcenie konstytucji przez tych, którzy podobno stali na jej straży
— ocenił Czarnek.
Słucham tych byłych prezesów TK i z przerażeniem stwierdzam, że poziom ich cynizmu, arogancji a nawet bezczelności, przekroczył już wszelkie granice. Na rympał, ze złamaniem Konstytucji przekonują Polaków, że wszystko jest w porządku. Nie jest. Brońmy Polski wszelkimi sposobami
— apeluje Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu.
To co dziś wydarzyło się w Sejmie na pewno nie było ślubowaniem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem ślubowanie jest składane wobec Prezydenta RP. A zatem złożenie ślubowania wobec kogokolwiek innego nie ma skutków prawnych. Decyzję Prezydenta o braku zaproszenia czworga kandydatów do TK wybranych przez Sejm do złożenia ślubowania można oceniać krytycznie lub nawet dopatrywać się nadużycia uprawnień, ale nie zmienia to oczywistych faktów, a więc że: 1) tylko Prezydent może odebrać ślubowanie, 2) ustawa nie wyznacza Prezydentowi terminu na odebranie ślubowania. Czwórka kandydatów nadal pozostaje więc tym, kim byli wcześniej — jedynie wskazanymi przez Sejm kandydatami na sędziów TK, oczekującymi na złożenie ślubowania. Zaś fakt ich gotowości do uczestniczenia w kreowaniu fikcji nieznanej polskiemu porządkowi prawnemu budzi wątpliwości co do ich kwalifikacji do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym
— napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Antysędziowie
— napisał poseł Marcin Ociepa.
Sędziowie TK złożyli w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, bez obecności prezydenta. Obecna władza rozzuchwala się w niespotykany dotąd sposób, nie szanując ani prawa, ani większości, która prezydenta wybrała. Jaki będzie kolejny krok? Kworum z hologramowych posłów? Sobowtórów z kartonu?
— zapytała poseł Ewa Leniart.
