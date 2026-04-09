Dwoje prawidłowo mianowanych oraz czworo samozwańczych sędziów TK udało się z Sejmu do Kancelarii Prezydenta RP, gdzie złożyli podpisane dokumenty z rotą ślubowania. Po wyjściu z KPRP Krystian Markiewicz odczytał ich wspólne oświadczenie.
Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami TK. Zgodnie z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji RP, wyłączna kompetencja do wyboru sędziów do TK należy do Sejmu. Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Zgodnie z rotą ślubowania mamy służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością
— powiedział Markiewicz.
„Obejmujemy urzędy sędziów TK”
Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek prezydenta RP, nie wobec nas, lecz wobec narodu. Prezydent RP postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta. Nasze ślubowanie zostało skierowane do prezydenta RP. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta, przekazujemy panu prezydentowi, dopełniając wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu. Prawo musi porządkować sytuację w Polsce. Obejmujemy urzędy sędziów TK, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją, z szacunkiem dla Konstytucji i obywateli, których ma ona chronić
— dodał.
Po złożeniu dokumentów w biurze podawczym KPRP sędziowie (dwójka z nich) i samozwańczy „sędziowie” (czworo z tego całego grona) udali się do Trybunału Konstytucyjnego i weszli do jego siedziby.
xyz/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757603-oswiadczenie-wyimaginowanych-sedziow-tk-zlozyli-pisma-w-kprp
