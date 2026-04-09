„To jest zjawisko niezmiernie szkodliwe. To jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób po prostu niebywały” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej po pseudoślubowaniu osób wyłonionych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował natomiast, że ugrupowanie złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do pseudoślubowania kandydatów na sędziów TK.
To nie było oczywiście żadne zaprzysiężenie. I twierdzenie, że ślubują „wobec prezydenta” ci przysięgający niby-sędziowie, tylko zwiększało skalę groteskowości tego wszystkiego
— powiedział.
To jest zjawisko niezmiernie szkodliwe. To jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób po prostu niebywały, a to, że śmieszny, jest tutaj drugorzędne
— dodał.
Istotą tego, co sie stało, jest po prostu całkowite odrzucenie zasad praworządności. Jeżeli chodzi o skutki, to z całą pewnością nie mamy tu skutków, które prowadzą do tego, że ci państwo mogą orzekać w Trybunale. Natomiast mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z deliktem czy nawet szeregiem deliktów o charakterze karnym
— wskazał lider PiS.
A to, że te delikty mają miejsce, oznacza, że ci państwo, którzy przecież mogli jeszcze złożyć rzeczywiście przed prezydentem przysięgę – bo prezydent tego nie wykluczał, teraz już nie będą mogli tego zrobić, no bo wiarygodność ich jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego została sprowadzona do zera. No trudno, żeby ktoś kto, dopuszcza się tego rodzaju przestępstw, mógł być sędzią Trybunału
— dodał.
Zawiadomienie do prokuratury
Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił, że doszło dziś do złamania prawa.
Organy państwa polskiego mogą działać jedynie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Nie ma przepisu, który umożliwiałby marszałkowi Sejmu przyjęcie ślubowania od osób wybranych do TK. Dlatego w imieniu KP PiS kierujemy do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
— wskazał.
W naszym przekonaniu odpowiedzialni są za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oraz ci wszyscy, którzy brali udział w tym wydarzeniu.
— zaznaczył Błaszczak.
Jak wyjaśnił, chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 Kodeksu Karnego.
Ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, dopuścili się w naszym przekonaniu przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści politycznej. Dlatego takie zawiadomienie kierujemy do prokuratury
— wskazał szef klubu parlamentarnego PiS.
Mamy świadomość, że póki Prokuratorem Generalnym i ministrem sprawiedliwości jest Waldemar Żurek, przedstawiciel koalicji 13 grudnia, póty ten wniosek rozpatrzony nie zostanie. Ale wychodzimy z założenia, że każdy reżim przemija. Reżim koalicji 13 grudnia, reżim Donalda Tuska również przeminie, z całą pewnością
— podsumował Błaszczak.
Część szerszej koncepcji
Ale chciałbym powiedzieć także i to, że ta operacja jest częścią operacji szerszej, bo niszczenie polskich finansów publicznych, niszczenie gospodarki, niszczenie służby zdrowia - to wszystko razem składa się na pewien zespół działań, które mają pewną logikę, logikę zatrzymania tego stosunkowo szybkiego rozwoju Polski w sferze gospodarczej, ale także w sferze znaczenia politycznego. Doprowadzenie jej do takiego stanu, w którym będzie musiała przyjąć warunki całkowiciej zależności od innych. A ci inni to formalnie Bruksela, a faktycznie Berlin i zostanie sprowadzona do tego, co Niemcy planowali już przed bardzo wielu laty. Już przeszło 100 lat temu wychodziły takie książki. Już nie raz z tego miejsca o tym mówiłem. Najsłynniejsza z nich to jest książka z 1915 roku - „Mitteleuropa”, środkowa Europa, która ma składać się z niewielkich pozbawionych możliwości państw, które są pod nadzorem Niemiec, żeby nie powiedzieć po prostu pod niemieckim butem. W tym kierunku to w tej chwili idzie. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to albo nie chce tego dostrzec, bo to jest dla niego psychicznie trudne, albo po prostu nie ma kompletnie jakiegokolwiek rozeznania
— ocenił Jarosław Kaczyński.
I tak to kwalifikujemy, to kolejny czarny dzień z czasów tych rządów. Ale wierzymy w to głęboko, jesteśmy o tym przekonani, że będzie to pewnego dnia rozliczane także przez sądy karne
— podsumował prezes PiS.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757597-pseudoslubowanie-do-tk-pis-zawiadamia-prokurature
