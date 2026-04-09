Marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty w sposób absolutnie bezczelny starał się tłumaczyć, dlaczego rzekomo dzisiejsza uroczystość pseudoślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zgodna z prawem. Nie potrafił wskazać żadnej podstawy prawnej swojego działania, a co więcej, nawet nie próbował udawać, że opowiadanie o ślubowaniu „wobec prezydenta” to kłamstwo!
Dziś 9 kwietnia w odpowiedzi na inicjatywę wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego (…) zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta. Na tym procedurę uważam za zakończoną. Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji. W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami
— wypalił bezczelnie Włodzimierz Czarzasty.
Co znamienne, marszałek Sejmu totalnie nie poradził sobie z pytaniami dziennikarzy Telewizji wPolsce24 i Telewizji Republika dotyczących szczegółów dzisiejszego wydarzenia.
„Zapraszali na to spotkanie wybrani sędziowie”
Kto był organizatorem dzisiejszego spotkania w Sejmie? Czy Czarzasty ma jakieś interpretacje prawne, uzasadniające legalność formuły przyjętej przez niego, pomimo wyraźnego określenia w ustawie, że sędziowie składają ślubowanie „wobec prezydenta”?
Zapraszali na to spotkanie wybrani sędziowie, byli gośćmi Sejmu. Jeżeli chodzi o sprawę interpretacji prawnych, tak jak poinformowałem w swoim oświadczeniu, sprawy uważam na dziś za zamknięte. Nie będę wchodził w interpretacje prawne, bo sprawa się dziś zamknęła
— mówił Czarzasty, tym samym między wierszami zdradzając, że nie posiada interpretacji prawnych w tej sprawie korzystnych dla przyjętej przez niego kuriozalnej i bezprawnej formuły.
Dlaczego na sejmowe wydarzenie wpuszczono jedynie dziennikarzy Telewizji Publicznej w likwidacji.
Jeżeli chodzi o dostęp mediów, uprzejmie informuję, że wszystkie telewizje miały prawo skorzystać z sygnału i wszystkie skorzystały, te które chciały. Jeżeli chodzi o te telewizje, które nie chciały, informacja i cała transmisja była w internecie, więc media miały dostęp do całego spotkania
— bronił się Czarzasty.
Kto podjął decyzję, że ślubowanie może odbyć się w takiej formie?
Ktoś musi położyć kres chaosowi. Kres chaosowi został położony
— mówił były członek PZPR.
Panie marszałku, na jakiej podstawie Państwo organizując tę imprezę w Sali Kolumnowej uznali, że prezydent odmówił przyjęcia ślubowania od tych osób? Na podstawie jakich przepisów przyznali Państwo notariuszowi prawo notyfikowania ślubowania konstytucyjnego organu państwa, jakim są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?
— to celne pytania, które zadał Czarzastemu Krzysztof Nowina-Konopka, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Jeszcze raz powtórzę, jedno zdanie ze swojego początkowego oświadczenia - po dzisiejszym wydarzeniu procedurę, jeżeli chodzi o złożenie ślubowania wobec pana prezydenta, uważam za zamkniętą i zakończoną. W związku z tym nie będę wchodził w polemiki w tej sprawie, bo jeżeli bym to zrobił, to bym zrobił to, o czym marzy Kancelaria Prezydenta, żebyśmy w sprawie porządkowania naszego ładu prawnego dyskutowali, dyskutowali i dyskutowali
— bronił się Czarzasty, nie odpowiadając sensownie na żadne z pytań.
Ale ja nie proszę o polemikę, tylko proszę o wskazanie podstawy prawnej
— wtrącił dziennikarz.
Decyzje zostały podjęte
— wypalił Czarzasty.
„Nie skorzystał z zaproszenia”
Dziennikarz Telewizji Republika Michał Gwardyński trafnie zapytał Czarzastego, gdzie widział podczas dzisiejszego wydarzenia prezydenta Karola Nawrockiego, skoro wielokrotnie nawet na konferencji prasowej powtarzał, że ślubowanie rzekomo odbyło się „wobec prezydenta RP”.
Przez sędziów pan prezydent był zaproszony na to spotkanie. Nie skorzystał z zaproszenia, a szkoda, bo to było miłe spotkanie
— odparł Czarzasty, nawet nie próbując zaprzeczać oczywistości, że prezydenta na tym wydarzeniu nie było, zatem w tym wypadku sformułowanie „wobec prezydenta” to po prostu kłamstwo.
