Bogucki: Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do parodii wystawił innych. "Nadal jest jedenastu sędziów TK i czterech antysędziów"

Na zdjęciu uczestnicy pseudoślubowania do TK w Sejmie oraz wpisy z portalu X / autor: PAP/Paweł Supernak/X

Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów" - napisał szef KPRP Zbigniew Bogucki na portalu X, odnosząc się do pseudoślubownaia w Sejmie kandydatów na sędziów TK.

Dziś o godzinie 12:30 odbyło się pseudoślubowanie kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Głos ws. zabrali prezydenccy ministrowie: Zbigniew Bogucki oraz Marcin Przydacz.

Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów. Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych

— skomentował szef Kancelarii Prezydenta RP na portalu X.

Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów”

Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania. Sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać

— stwierdził szef polityki międzynarodowej w KPRP.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

