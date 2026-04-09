WIDEO

Głos rozsądku podczas pseudoślubowania. "Ale nie ma prezydenta!". Sędzia mająca odczytać tekst na chwilę się zatrzymała

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: screenshot Sejm RP
W Sejmie RP odbyła się uroczystość pełna zakłamania i jawnej kpiny z prawa - osoby wybrane przez Sejm RP do Trybunału Konstytucyjnego odczytywały tekst ślubowania, twierdząc, że robią to „wobec prezydenta RP”. Faktycznie głowy państwa na tym wydarzeniu nie było.

Teraz proszę o złożenie ślubowania wobec prezydenta RP panią sędzię Magdalenę Bentkowską [akurat ta sędzia złożyła wcześniej legalne ślubowanie przed prezydentem - przyp. red.]

— mówił prowadzący wydarzenie w Sejmie.

Ale nie ma prezydenta!

— rozległ się wówczas okrzyk na sali. W tym momencie mająca składać ślubowanie Magdalena Bentkowska na chwilę się zatrzymała, ale później już zaczęła dalej brać udział w przedstawieniu przygotowanym przez obecną władzę.

Okazało się, że osobą, która zwróciła uwagę na kluczową sprawę, przez co ślubowania są oczywiście nieważne, był poseł PiS Łukasz Kmita.

Notariusz zaprotokołuje słowa ‘ale nie ma Prezydenta’?”

Notariusz zaprotokołuje słowa „ale nie ma Prezydenta”, które padły po prośbie o złożenie ślubowania WOBEC PREZYDENTA RP. Prawda Włodzimierzu Czarzasty?

— zapytał na platformie X Michał Woś, poseł PiS.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych