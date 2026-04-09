W Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyła się kuriozalna uroczystość pseudoślubowania wybranych osób do Trybunału Konstytucyjnego. Opowiadali, że składają ślubowanie „wobec Prezydenta RP”, co było kłamstwem, gdyż prezydenta na tej uroczystości nie było.
Podczas absurdalnego wydarzenia, w którym uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także byli prezesi TK, cztery osoby wybrane przez Sejm RP złożyło pseudoślubowania.
Mam zaszczyt powitać państwa na ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałek Sejmu dokona ponadto uroczystego wręczenia sędziom TK uchwał o ich wyborze przez Sejm RP
— zapowiadał prowadzący kuriozalne wydarzenie. Skłamał od razu, bo prezydenta na tym wydarzeniu nie było.
Słowa pseudoślubowania
Sędziowie odebrali uchwały od Czarzastego i złożyli pseudoślubowania. Co wyjątkowo oburzające, mówili o tym, że robią to wobec prezydenta RP.
Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (…) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści
— taką formułą przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszały osoby, które nie składały dotychczas ślubowań.
W czasie uroczystości w Sejmie pseudoślubowania złożyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska (wcześniej legalnie złożyli ślubowania wobec prezydenta), a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.
tkwl/PAP
