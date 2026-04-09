„To jest cyrk i happening, ta sytuacja nie ma nic wspólnego z prawem, ale my Polacy na to pozwalamy. Analogia z XVIII wiekiem nasuwa się sama. Targowica sprzedaje Polskę, pod przywództwem starego komucha, a my w Polsce na to pozwalamy. Narodzie, na Boga, obudź się! Narodzie broń Polski i wstań z kolan zanim będzie za późno! Precz z komuną!” - powiedział lider ROG Robert Bąkiewicz podczas manifestacji przed Sejmem.
Chciałbym rzucić hasło: „Czerwony marszałek i Tuska rząd, pójdą pod sąd”. Pójdą, ale czeka nas długa walka. Od dziś rozpoczyna się otwarta wojna Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim
— powiedział opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski podczas manifestacji Klubów Gazety Polskiej i ROG.
Wojna o prerogatywy prezydenta, suwerenność Polski, naszą wolność. Tusk ją rozpoczyna. To nie będzie jednodniowa bitwa, a długie starcie. Musimy stać twardo za prezydentem, ponieważ jest gwarantem wolności. Trybunał Konstytucyjny jest również tym gwarantem, a Tusk chce go opanować
— dodał.
„Analogia z XVIII wiekiem nasuwa się sama”
Głos zabrał również lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Padają mocne słowa: zamach stanu, niszczenie państwa. Zastanawiam się nad czymś innym. Dlaczego naród, władza, policja, służby i media lewicowo-liberalne nie widzą, że jest to niszczenie Polski. Gdzie mamy dalej pójść? Mają do nas strzelać i to też będziemy legalizować? To, co się dziś dzieje w Sejmie, to jest kolejny etap niszczenia Polski. Dlatego, że nie ma być Polski, ona nie ma istnieć, mają dominować inni, a my mamy być kundlem, który będzie jadł z ręki obcego. O to chodzi sprzedawczykom i zdrajcom
— przemówił.
