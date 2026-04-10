Sprawą Tomasz Lenza, którego syn, według Wirtualnej Polski, miał przejść zabieg z pominięciem kolejki i procedur w publicznym szpitalu, zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. - Niestety, potwierdzają się opisane przez Wirtualną Polskę informacje. Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu - poinformował dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski.
Zabieg syna senatora
O sprawie senatora KO zrobiło się głośno dwa dni temu po publikacji Wirtualnej Polski. Według portalu osoba z najbliższej rodziny Tomasza Lenza, jak się potem okazało chodziło o syna senatora, miała przejść zabieg w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim z pominięciem kolejki i izby przyjęć. Miało też zabraknąć pełnej dokumentacji wizyty.
15 marca w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim miała być operowana osoba z najbliższej rodziny senatora KO Tomasza Lenza. Rzecz w tym, że w odróżnieniu od innych pacjentów, krewny polityka nie musiał czekać na zabieg w długiej kolejce. Z pominięciem izby przyjęć, trafił prosto na oddział, a lekarze przeprowadzający zabieg mieli opuścić swoje dyżury na intensywnej terapii, aby operować pacjenta z rodziny polityka
— opisywała Wirtualna Polska.
Sam senator Lenz zdążył już zagrozić dziennikarzom konsekwencjami prawnymi i wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że:
Przedstawiony materiał nie oddaje rzeczywistego przebiegu zdarzeń dotyczących świadczenia zdrowotnego udzielonego mojemu małoletniemu synowi.
Natychmiastowa kontrola w szpitalu
Do aleksandrowskiego szpitala o udzielnie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie wystąpiło Biuro Rzecznika Prawa Pacjenta, o czym PAP wczoraj poinformowało biuro prasowe RPP. Rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Nawrocka powiedziała natomiast, że w związku doniesieniami medialnymi we wtorek „NFZ podjął decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu kontroli w szpitalu obszarze dostępności do świadczeń, a Oddział NFZ wystąpił do kierownictwa szpitala o pilne udzielenie wyjaśnień w sprawie”.
Dyrektor szpitala: Niestety, potwierdzają się opisane informacje
Prezes, dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski poinformował wczoraj PAP, że w placówce komisja wewnętrzna pod jego przewodnictwem prowadzi postępowanie wyjaśniające.
Niestety, potwierdzają się opisane przez Wirtualną Polskę informacje. Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu, która jest wymagana przez przepisy prawa
— powiedział Trojanowski.
Postępowanie wyjaśniające w szpitalu powinno zakończyć w przyszłym tygodniu.
Prezes zaznaczył, że w szpitalu równolegle prowadzone jest kontrola NFZ dotycząca m.in. udzielania świadczeń i kolejek oczekiwania na leczenie. Potwierdził też, że otrzymał wystąpienie Rzecznika Prawa Pacjenta dotyczące udzielenia wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie.
SC/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757581-rpp-reaguje-ws-lenza-potwierdzaja-sie-opisane-informacje
