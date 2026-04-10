Rzecznik Praw Pacjenta włącza się do sprawy Tomasza Lenza. Chce wyjaśnień i stanowiska szpitala. "Potwierdzają się opisane informacje"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Tomasz Lenz (KO) i biuro Rzecznika Praw Pacjenta / autor: Fratria, wikimedia commons/Adrian Grycuk/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.pl
Sprawą Tomasz Lenza, którego syn, według Wirtualnej Polski, miał przejść zabieg z pominięciem kolejki i procedur w publicznym szpitalu, zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. - Niestety, potwierdzają się opisane przez Wirtualną Polskę informacje. Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu - poinformował dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski.

Zabieg syna senatora

O sprawie senatora KO zrobiło się głośno dwa dni temu po publikacji Wirtualnej Polski. Według portalu osoba z najbliższej rodziny Tomasza Lenza, jak się potem okazało chodziło o syna senatora, miała przejść zabieg w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim z pominięciem kolejki i izby przyjęć. Miało też zabraknąć pełnej dokumentacji wizyty.

15 marca w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim miała być operowana osoba z najbliższej rodziny senatora KO Tomasza Lenza. Rzecz w tym, że w odróżnieniu od innych pacjentów, krewny polityka nie musiał czekać na zabieg w długiej kolejce. Z pominięciem izby przyjęć, trafił prosto na oddział, a lekarze przeprowadzający zabieg mieli opuścić swoje dyżury na intensywnej terapii, aby operować pacjenta z rodziny polityka

— opisywała Wirtualna Polska.

Sam senator Lenz zdążył już zagrozić dziennikarzom konsekwencjami prawnymi i wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że:

Przedstawiony materiał nie oddaje rzeczywistego przebiegu zdarzeń dotyczących świadczenia zdrowotnego udzielonego mojemu małoletniemu synowi.

Natychmiastowa kontrola w szpitalu

Do aleksandrowskiego szpitala o udzielnie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie wystąpiło Biuro Rzecznika Prawa Pacjenta, o czym PAP wczoraj poinformowało biuro prasowe RPP. Rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Nawrocka powiedziała natomiast, że w związku doniesieniami medialnymi we wtorek „NFZ podjął decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu kontroli w szpitalu obszarze dostępności do świadczeń, a Oddział NFZ wystąpił do kierownictwa szpitala o pilne udzielenie wyjaśnień w sprawie”.

Dyrektor szpitala: Niestety, potwierdzają się opisane informacje

Prezes, dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski poinformował wczoraj PAP, że w placówce komisja wewnętrzna pod jego przewodnictwem prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Niestety, potwierdzają się opisane przez Wirtualną Polskę informacje. Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu, która jest wymagana przez przepisy prawa

— powiedział Trojanowski.

Postępowanie wyjaśniające w szpitalu powinno zakończyć w przyszłym tygodniu.

Prezes zaznaczył, że w szpitalu równolegle prowadzone jest kontrola NFZ dotycząca m.in. udzielania świadczeń i kolejek oczekiwania na leczenie. Potwierdził też, że otrzymał wystąpienie Rzecznika Prawa Pacjenta dotyczące udzielenia wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie.

SC/PAP/wPolityce.pl

Czytaj także

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych