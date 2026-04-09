„Dostęp ma tylko TVP” - odpowiedział strażnik marszałkowski, który odmówił wejścia na Salę Kolumnową w Sejmie reporterom Telewizji wPolsce24 oraz TV Republika. O 12:30 ma się tam odbyć pseudoślubowanie czworga kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
Dziś o godzinie 12:30 w sejmowej Sali Kolumnowej ma odbyć się pseudoślubowanie czworga kandydatów na sędziów do TK.
„Czy jest możliwość wejścia?” - zapytała dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Nie ma możliwości
— odpowiedział funkcjonariusz straży marszałkowskiej.
„Jest uzasadnienie tej decyzji?” - dopytała reporterka.
Jest to odgórna decyzja dyrektora Biura Obsługi Medialnej
„Jakie media mogą wejść?”.
Dostęp ma tylko TVP
— powiedział mundurowy.
Nie można wejść do Sali Kolumnowej
„Kiedy można było się zgłaszać?” – zapytał reporter TV Republika.
Nie mam takiej wiedzy
— odparł strażnik.
„Czyli nie można tam nawet zajrzeć?”.
Nie
— zakończył mundurowy.
xyz/Telewizja wPolsce24
