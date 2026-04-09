Szopka ze "ślubowaniem" do TK w Sejmie. Telewizja wPolsce24 niewpuszczona do Sali Kolumnowej! Dostęp ma tylko TVP w likwidacji

Na zdjęciu funkcjonariusz straży marszałkowskiej odgradza reporterom dostęp do Sali Kolumnowej w Sejmie / autor: Telewizja wPolsce24
Dostęp ma tylko TVP” - odpowiedział strażnik marszałkowski, który odmówił wejścia na Salę Kolumnową w Sejmie reporterom Telewizji wPolsce24 oraz TV Republika. O 12:30 ma się tam odbyć pseudoślubowanie czworga kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Dziś o godzinie 12:30 w sejmowej Sali Kolumnowej ma odbyć się pseudoślubowanie czworga kandydatów na sędziów do TK.

„Czy jest możliwość wejścia?” - zapytała dziennikarka Telewizji wPolsce24.

Nie ma możliwości

— odpowiedział funkcjonariusz straży marszałkowskiej.

„Jest uzasadnienie tej decyzji?” - dopytała reporterka.

Jest to odgórna decyzja dyrektora Biura Obsługi Medialnej

„Jakie media mogą wejść?”.

Dostęp ma tylko TVP

— powiedział mundurowy.

Nie można wejść do Sali Kolumnowej

„Kiedy można było się zgłaszać?” – zapytał reporter TV Republika.

Nie mam takiej wiedzy

— odparł strażnik.

„Czyli nie można tam nawet zajrzeć?”.

Nie

— zakończył mundurowy.

xyz/Telewizja wPolsce24

