„Mówimy o poważnej sytuacji i apelujemy do wszystkich osób zaangażowanych w dzisiejsze spotkanie towarzyskie, żeby powstrzymały się od tych działań, ponieważ przekraczają pewne granice, za przekroczenie których grożą bardzo surowe konsekwencje. Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, żeby udaremnić ten zamach” - powiedział Sebastian Kaleta, poseł PiS podczas konferencji prasowej w Sejmie z innym posłem tego ugrupowania, Michałem Wosiem.
Politycy opozycji zorganizowali briefing prasowy przed drzwiami sali kolumnowej, w której ma dojść dziś do złożenia przez czwórkę wybranych przez Sejm kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego „ślubowania” przed marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Ten akt nie ma mocy prawnej, gdyż z konstytucji i ustaw jasno wynika, że ślubowanie musi zostać złożone wobec prezydenta i dopiero wówczas osoba wybrana na sędziego TK otrzymuje mandat do orzekania w tej instytucji.
Woś: Mamy do czynienia z wielką uzurpacją
Dojdzie do jednego z największych skandali złamania konstytucji w historii Rzeczypospolitej. To widowisko komediowe organizowane przez marszałka Czarzastego z jednej strony prowadzi do uzurpacji władzy, do podważania prerogatyw pana prezydenta. Pan marszalek Czarzasty będzie udawał, że jest prezydentem. A za chwilę być może będzie udawał, że jest Napoleonem albo jeszcze dalej
— podkreślił poseł Michał Woś.
Sprawa jest nie tylko śmieszna jako widowisko komediowe z tymi antysędziami, ale też jest niezwykle poważna, bo dochodzi do łamania prawa, ordynarnego łamania prawa. Mianowicie artykuł czwarty Ustawy o statusie sędziów jasno wskazuje, że ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm powinno być złożone wobec pana prezydenta. Wobec pana prezydenta
— powiedział.
Każdy student prawa na wstępie do prawoznawstwa wie, że stosuje się wykładnię Clara non sunt interpretanda, czyli jeżeli coś jest jasne, to nie wymaga interpretacji. A jeśli wymaga interpretacji, to najpierw mamy interpretację językową. Słowniki Języka Polskiego PWN i PAN mówią wprost, że „wobec” oznacza „w obecności”
— dodał.
Można sobie tego rodzaju szopkę, tego rodzaju teatrzyk urządzić przed kółkiem wędkarskim. Można sobie urządzić przed radą parafialną - ale to akurat nie w przypadku pana Czarzastego - albo w jakimkolwiek innym miejscu i będzie dokładnie ten sam skutek prawny, czyli żaden. Ci państwo, którzy tutaj dzisiaj będą dokonywać tej uzurpacji, nie zostaną sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, sami doprowadzą do tego, że tymi sędziami w przyszłości też nie zostaną
— dodał polityk opozycji.
Mamy do czynienia z wielką uzurpacją, za którą grozi poważna odpowiedzialność karna. To nie tylko próba przywłaszczenia funkcji, przekroczenie uprawnień - artykuł 231 Kodeksu Karnego, ale też przykładanie ręki do tego zamachu na konstytucyjne organy państwa, które w Polsce obserwujemy, to jest artykuł 128 konstytucji z odpowiedzialnością karną co najmniej 10 lat pozbawienia wolności
— podkreślił poseł Woś.
Kaleta: To próba zamachu stanu
Za kilkadziesiąt minut w sali kolumnowej za nami będziemy świadkami spotkania towarzyskiego. Nie żadnej uroczystości, nie żadnego ślubowania, tylko towarzyskiego spotkania przy kawie i ciasteczkach, bo taki walor z perspektywy polskiego ustroju będzie miało to zdarzenie. Natomiast oczekiwanie przez czwórkę osób wybranych przez ekipę Tuska na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że złożenie wobec pana Czarzastego jakichkolwiek oświadczeń rodzi skutki prawne, jest po prostu ignorowaniem prawa, lekceważeniem prawa i pokazaniem prawdziwego stosunku do konstytucji tych osób
— podkreślił z kolei Sebastian Kaleta.
Przepis dotyczący momentu, w którym osoba wybrana przez Sejm staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jasno stanowi, że ten moment to złożenie ślubowania wobec prezydenta. Co istotne, Trybunał konstytucyjny w 2015 roku w tym składzie jeszcze uznawanym przez ekipę Tuska jasno przesądził, że nie jest to żadna ceremonia pozbawiona prawnego znaczenia. Jest to fundamentalne znaczenie ustrojowe, swoista ustrojowa czynność prawna pomiędzy wybraną osobą a prezydentem, na podstawie której to czynności ta osoba uzyskuje władzę sądzenia w Trybunale Konstytucyjnym
— dodał.
Rodzi się pytanie, po co ta cała szopka, dlaczego? Czy Czarzasty oszalał? Czy on się czuje jakimś Napoleonem? Czy on się czuje wszechwładny? Chodzi, szanowni państwo, o obalenie prezydenta, o sprowokowanie sytuacji, w której prezydent będzie pozbawiony faktycznych możliwości sprawowania swojego urzędu. Zaczynają dzisiaj od uznawania de facto, że prezydenta nie ma i że jakieś osoby mogą sobie ślubować coś wobec Czarzastego w sytuacji, kiedy prawo nakazuje robić to wobec prezydenta. Jest to skrajna uzurpacja, skrajne lekceważenie prawa, skrajne łamanie prawa
— wskazał Kaleta.
Co więcej, w świetle artykułu 4 ustęp 2, sytuacja, w której te osoby składają oświadczenia nie wobec prezydenta oznacza, że odmawiają złożenia tych oświadczeń wobec prezydenta, co oznacza w świetle tego przepisu zrzeczenie się urzędu z mocy prawa. Te osoby już nigdy nie będą mogły zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości, nawet gdyby te procedury z ich udziałem zostały w Sejmie powtórzone. Dlatego też te osoby powinny wstrzymać się od jakichkolwiek działań, dopóki to wszystko nie zostanie wyjaśnione. Skąd ten pośpiech? To jest bardzo ważne pytanie i mówią o tym przedstawiciele władzy, że rozważają użycie siły, żeby te osoby, które nielegalnie chcą uzurpować sobie status sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ulokować w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego jako sędziów. Szanowni państwo, mówimy o bardzo poważnej sprawie, ponieważ artykuł 128 jasno przesądza, że to jest zamach stanu, próba siłowego oddziaływania na organ konstytucyjny. Mówimy o poważnej sytuacji i apelujemy do wszystkich osób zaangażowanych w dzisiejsze spotkanie towarzyskie, żeby powstrzymały się od tych działań, ponieważ przekraczają pewne granice, za przekroczenie których grożą bardzo surowe konsekwencje
— podkreślił polityk.
Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, żeby udaremnić ten zamach
— podsumował.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757576-slubowanie-antysedziow-pis-ostrzega-to-proba-zamachu-stanu
