Przemysław Czarnek skomentował wiadomość Nowackiej o obowiązkowej edukacji zdrowotnej. "IDZIEMY PO WASZE DZIECI"

Barbara Nowacka / autor: Fratria/X
Prof. Przemysław Czarnek zareagował na artykuł w portalu wPolityce.pl informujący, że od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, co przeforsowała minister edukacji Barbara Nowacka. Kandydat PiS na premiera i były szef MEiN skojarzył tę wiadomość ze skandalami pedofilskimi KO na Dolnym Śląsku.

Przedmiot z dwóch przedmiotów”

Barbarze Nowackiej udało się podwyższyć status wprowadzonego przez siebie przedmiotu. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł odnoszący się do wiedzy seksualnej. O tym, czy dziecko weźmie w nim udział, mają zdecydować rodzice.

Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym

— powiedziała Nowacka.

Czarnek o sygnale z KO: Idziemy po wasze dzieci!

Na informację o nowym obowiązkowym przedmiocie szkolnym, przeforsowanym przez minister z KO, zareagował prof. Przemysław Czarnek, wskazując na to, jaka siła polityczna ma decydujący wpływ na nauczanie dzieci.

Czyli Koalicja Obywatelska Tuska, ze swoimi skandalami z dolnośląskiego, ustami Nowackiej mówi Polakom: „IDZIEMY PO WASZE DZIECI”.

— skomentował poseł PiS.

W ten sposób Czarnek nawiązał do afery pedofilskiej w strukturach KO.

W marcu głośno zrobiło się o wcześniej pomijanej sprawie 41-latniej lokalnej działaczki Koalicji Obywatelskiej z Kłodzka, skazanej za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze gwałtu. Kamila L. fotografowała się z ważnymi politykami ugrupowania, między innymi z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. Oprawcą miał być mąż kobiety (skazany w innym procesie na 25 lat), a ofiarą - córeczka Kamili L. z poprzedniego związku.

