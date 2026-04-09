Szopka wokół TK jak ustawiona debata w Końskich. Szefernaker: Sejmowa inscenizacja to nie tylko błąd. To początek ich kolejnej porażki

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Paweł Szefernaker / autor: Fratria/X
Paweł Szefernaker / autor: Fratria/X

Paweł Szefernaker przypomniał, że dokładnie rok temu Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu z góry ustawioną debatę w Końskich. Jednocześnie szef Gabinetu Prezydenta RP porównał tamto wydarzenie z obecną operacją koalicji sejmowej skoncentrowaną wokół Trybunału Konstytucyjnego. „Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem - jest początkiem ich kolejnej porażki” - stwierdził prezydencki minister.

Oni żyją we własnej bańce

Równo rok temu, 9 kwietnia 2025, Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu z góry ustawioną debatę w Końskich. Ruszyła cała operacja.

— przypomniał szef gabinetu prezydenta w swoim wpisie na portalu X.

Miało być pokazanie siły medialno-politycznego układu, a wyszło, jak bardzo Rafał Trzaskowski i elity żyją we własnej bańce. Wtedy ich polityczna pycha otworzyła kolejny etap do zwycięstwa Karola Nawrockiego

— podkreślił.

Ten sam styl. Ta sama pycha”

Paweł Szefernaker zaznaczył, że ten sam mechanizm działania występuje w rozgrywających się właśnie wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Dziś widzimy dokładnie ten sam mechanizm wokół TK: więcej demonstracji siły, więcej obchodzenia instytucjonalnych standardów i jeszcze mniej uwagi dla spraw, którymi naprawdę żyją Polacy

— wyliczył prezydencki minister i podkreślił, że jest to „ten sam styl. Ta sama pycha. Ten sam brak refleksji”.

Władza, która zajmuje się tylko politycznym teatrem, zawsze zderza się z rzeczywistością. I zawsze przegrywa

— zaznaczył i przewidywał, że:

Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem - jest początkiem ich kolejnej porażki. Tak jak pamiętna debata w Końskich.

SC/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych