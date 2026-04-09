Paweł Szefernaker przypomniał, że dokładnie rok temu Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu z góry ustawioną debatę w Końskich. Jednocześnie szef Gabinetu Prezydenta RP porównał tamto wydarzenie z obecną operacją koalicji sejmowej skoncentrowaną wokół Trybunału Konstytucyjnego. „Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem - jest początkiem ich kolejnej porażki” - stwierdził prezydencki minister.
Oni żyją we własnej bańce
Równo rok temu, 9 kwietnia 2025, Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu z góry ustawioną debatę w Końskich. Ruszyła cała operacja.
— przypomniał szef gabinetu prezydenta w swoim wpisie na portalu X.
Miało być pokazanie siły medialno-politycznego układu, a wyszło, jak bardzo Rafał Trzaskowski i elity żyją we własnej bańce. Wtedy ich polityczna pycha otworzyła kolejny etap do zwycięstwa Karola Nawrockiego
— podkreślił.
„Ten sam styl. Ta sama pycha”
Paweł Szefernaker zaznaczył, że ten sam mechanizm działania występuje w rozgrywających się właśnie wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Dziś widzimy dokładnie ten sam mechanizm wokół TK: więcej demonstracji siły, więcej obchodzenia instytucjonalnych standardów i jeszcze mniej uwagi dla spraw, którymi naprawdę żyją Polacy
— wyliczył prezydencki minister i podkreślił, że jest to „ten sam styl. Ta sama pycha. Ten sam brak refleksji”.
Władza, która zajmuje się tylko politycznym teatrem, zawsze zderza się z rzeczywistością. I zawsze przegrywa
— zaznaczył i przewidywał, że:
Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem - jest początkiem ich kolejnej porażki. Tak jak pamiętna debata w Końskich.
