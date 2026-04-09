Hucpa w Sejmie. Do czwórki zapowiedzianych "antysędziów" dołączy dwoje, którzy ślubowali przed prezydentem Nawrockim

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu tabliczka informująca o drodze do Sali Kolumnowej w Sejmie / autor: Fratria/X
Na zdjęciu tabliczka informująca o drodze do Sali Kolumnowej w Sejmie / autor: Fratria/X

Dziś w Sejmie ma odbyć się pseudoślubowanie kandydatów na sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Sejmu poinformowała, że niewiążące prawnie wydarzenie, ma odbyć się o godzinie 12:30 w Sali Kolumnowej. Do czworga zapowiedzianych ma dołączyć również dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

Czworo wybranych 13 marca sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na dziś na godz. 12.30 do Sejmu, gdzie złożą pseudoślubowanie. W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Jak poinformowało w komunikacie Biuro Obsługi Medialnej Sejmu, uroczystość „wręczenia uchwał Sejmu o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, odbędzie się o godz. 12.30 w Sali Kolumnowej.

Nie czworo a sześcioro

Według komunikatu, oprócz czwórki sędziów uchwały wręczone zostaną również sędziom, którzy złożyli już ślubowanie w obecności prezydenta – Magdalenie Bentkowskiej oraz Mariuszowi Szostkowi.

W wydarzeniu wezmą udział m.in byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz.

Według informacji PAP, obecny ma być także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki w opublikowanym dziś oświadczeniu podkreślił, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”. Dodał, że w przypadku podjęcia przez osoby wybrane przez Sejm na sędziego TK czynności innych niż złożenie ślubowania wobec prezydenta, działania te będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa.

Wczoraj wieczorem Bogucki nazwał zaproszenie dla prezydenta na wydarzenie w Sejmie „rzeczą absolutnie kuriozalną”, mówiąc, że ślubowanie na pewno nie odbędzie się „wobec prezydenta”.

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych