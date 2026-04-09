Jak będzie wyglądać „ślubowanie”?
Ja znam scenariusz, ale jak to będzie dokładnie wyglądało, nie wiem. Sami zainteresowani uznali, że tak będzie najlepiej. Będzie skromnie, bez dęcia w surmy
— powiedział.
Czytaj także
Pojawi się tam Włodzimierz Czarzasty?
Myślę, że tak, że będzie, dlatego, że jest gospodarzem miejsca
— odpowiedział Siwiec.
„Notariusz jest niezbędny”
Czy podczas „ślubowania” obecny będzie notariusz?
To jest dla mnie oczywiste, jakby pan zapytał w odwrotnej kolejności, ja jestem bardziej pewny, że będzie notariusz, niż będzie marszałek Sejmu, bo notariusz jest niezbędny, aby poświadczyć, poświadczyć fakt, który będzie miał miejsce
— powiedział.
Moje na ten temat wypowiedzi mają charakter jednak spekulatywny, dlatego, że […] to jest inicjatywa sędziów, my reagujemy na to wszystko, czego sobie czwórka sędziów, którzy chcą złożyć to ślubowanie, życzy
— dodał lewicowy polityk.
Czytaj także
Kto otrzymał zaproszenie na to wydarzenie?
Według mojej wiedzy zostali zaproszeni byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego
— odpowiedział Siwiec.
Czy Sejm wystawi fakturę sędziom fakturę za tę prywatę?
To nie jest tak, że się wystawia sędziom fakturę, bo można zadać pytanie, czy również powinniśmy wystawić sędziom fakturę za głosowanie, w wynik którego zostali wybrani. Sejm funkcjonuje jako instytucja państwowa i służy demokracji. W interesie demokracji jest to, by inicjatywa wybranych sędziów w Sejmie, by została spełniona. Chcemy ułatwić, powinniśmy umożliwić dopełnienie procedury, która się rozpoczęła w Sejmie i zakończy się w Sejmie
— odparł szef Kancelarii Sejmu.
Czytaj także
„Prezydent został zaproszony”
Prezydent Karol Nawrocki pojawi się w Sejmie?
Nic o tym nie wiem, pewnie bym wiedział, bo zazwyczaj jest tak, że witam prezydenta
— powiedział Siwiec.
Prezydent został zaproszony, normalnie takimi sprawami zajmuje się protokół, żadnych sygnałów nie było, stąd domniemanie, że chyba się nie wybiera
— dodał.
Czytaj także
xyz/Radio ZET/300polityka/X
