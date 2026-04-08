„Nie ma żadnej mocy prawnej. Mało tego - może stanowić delikt. Może stanowić naruszenie przepisów. Zresztą widać, że rządzący delikatnie jakby wycofują się” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, komentując planowaną w Sejmie hucpę związaną ze „ślubowaniem” sędziów do Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
Rządzący kolejny raz zamierzają podważyć decyzję prezydenta Karola Nawrockiego!
W tym tygodniu problem odebrania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostanie definitywnie rozwiązany
— zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Do Kancelarii Prezydenta wpłynęły datowane na 7 kwietnia pisma czworga pozostałych sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm. Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska w jednobrzmiących pismach zaprosili prezydenta Nawrockiego do Sejmu na godz. 12.30 w czwartek, gdzie… „złożą ślubowanie”.
„Kabaret”
O kwestię „ślubowania” sędziów na antenie Telewizji wPolsce24 pytany był prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
Mamy do czynienia, tak mówiąc żartobliwie z kabaretem, chociaż tak poważnie to jest to głęboki kryzys tego państwa, a przede wszystkim kryzys instytucji rządowych, a także kryzys Sejmu i marszałka Czarzastego
— powiedział.
To coś, co nazywają niektórzy złożeniem ślubowania, tym ślubowaniem nie będzie
— stwierdził.
Dodał, że zarówno konstytucja, jak i ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie określają, że „wybrani sędziowie TK składają ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej”.
Czyli przed panem prezydentem, to jest jasna wykładnia językowa słowa „wobec”
— mówił Leśkiewicz.
Formuła
Prezydencki rzecznik ocenił, że „to, co się ma jutro wydarzyć, na pewno nie będzie aktem ślubowania złożonym wobec pana prezydenta”.
Nie ma żadnej mocy prawnej. Mało tego - może stanowić delikt. Może stanowić naruszenie przepisów. Zresztą widać, że rządzący delikatnie jakby wycofują się
— dodał.
Pan prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów w ubiegłym tygodniu. Trwają analizy prawne dotyczące statusu tych czterech pozostałych osób
— podkreślił.
W tym kontekście wymienił art. 231 Kodeksu karnego, odnoszący się do nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Jestem ciekaw, w jakiej formule to się jutro odbędzie. Nie wiem, postawią portret pana prezydenta, awatara. Trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało
— wskazał.
„Standardy białoruskie”
Leśkiewicz został zapytany, co się stanie, jeżeli po tym „ślubowaniu” sędziowie przyjadą do Trybunału Konstytucyjnego i będą chcieli wejść.
Absolutnie będzie to działanie bezprawne, ale żyjemy w państwie bezprawia
— powiedział.
Mogą zrobić wszystko. Zresztą pan prezydent swego czasu powiedział, że Donald Tusk jest premierem rządu bezprawia. Tak, to jest rząd bezprawia, który nie rozróżnia ustawy od uchwały. Pan minister Krajewski nie odróżnia opinii od skargi
— wskazał.
Tak, jest takie prawdopodobieństwo, że wypełniając standardy białoruskie, minister Kierwiński zapewni asystę policji i ci „anty-sędziowie” będą chcieli wejść do trybunału
— powiedział.
Niepoważna sprawa
Rzecznik prezydenta, pytany o reakcję Karola Nawrockiego na otrzymanie zaproszeń od czworga sędziów, stwierdził, że sędziowie zaprosili prezydenta na uroczystość, na którą to on powinien ich zaprosić. -
Wyznaczają panu prezydentowi datę, godzinę, miejsce i mówią: „Panie prezydencie, zapraszamy, bo my chcemy złożyć ślubowanie wobec pana. I na następny dzień”
— mówił Leśkiewicz.
Ocenił, że jest to działanie „niepoważne”, w związku z czym Kancelaria nie traktuje tego zaproszenia poważnie.
Leśkiewicz zaznaczył, że „nikt nie powiedział, że pan prezydent nie zaprosi” czworga sędziów na ślubowanie. Jak wyjaśnił, obecnie wciąż „trwają analizy, co do tej czwórki”. Wskazał, że dotyczą one m.in. tego, na które z wakatów zostali wybrani pozostali sędziowie oraz czy nie mają oni „żadnych preferencji politycznych, przynajmniej wyrażanych wprost”.
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
